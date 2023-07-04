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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف يمكنني الاستفسار عن فتوى؟.. كل طرق التواصل مع دار الإفتاء

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

كشفت دار الإفتاء المصرية ، أن هناك الكثير من الأسئلة عن الفتاوى والاستفسارات ترد إليها ، ومنها : كيف يمكنني الاستفسار عن فتوى ؟ وكذلك ازاي ابعت رسالة لدار الإفتاء ؟ وسؤال آخر يقول : ازاي اخد فتوى من دار الإفتاء ؟ وكذلك سؤال : كيف تسأل دار الإفتاء المصرية ؟

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وأوضحت دار الإفتاء ، الإجابات الكاملة لهذه الأسئلة التي ترد إليها من الجمهور ، للاستفسار عن الفتاوى وطرح التساؤلات في الأمور الدينية.

كيف يمكنني الاستفسار عن فتوى ؟

وقال الشيخ هشام ربيع ، إن هناك الكثير من الطرق المختلفة للحصول على الفتوى من دار الإفتاء ، وأول هذه الطرق وأسهلها ، الحضور إلى دار مقر دار الإفتاء، أو أي فرع من فروع دار الإفتاء في المحافظات.

- المقر الرئيسي لدار الإفتاء ، يقع في القاهرة طريق صلاح سالم - الدراسة - بجوار مشيخة الأزهر - حديقة الخالدين.
- فرع إسكندرية 8 شارع الصاغ محمد عبد السلام متفرع من شارع خالد بن الوليد - سيدي بشر بحري - الدور الأول فوق الميزانين.
- فرع أسيوط امتداد شارع يسري راغب بجوار حلوانى قصر نابولي - برج أ - أبراج التوحيد.
- فرع بني سويف بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في جامعة بني سويف- مجمع 320 فدان شرق النيل
-  فرع مطروح: مدينة مرسى مطروح بجوار مكتبة مصر العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، ومواعيد العمل فيه على النحو التالي:
من السبت إلى الأربعاء من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء. ويوم الخميس من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

ازاي ابعت رسالة لدار الإفتاء ؟

كما يمكن الاتصال يوميا على رقم 107 ويقوم باستقبال الفتوى ، مجموعة من أكفأ أمناء الفتوى المدربين جيدا على كيفية الإجابة على أسئلة واستفسارات الجمهور.

ازاي اخد فتوى من دار الإفتاء ؟

كما يمكن الدخول على التطبيق الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية ، أو عبر منصة مصر الرقمية ، أو موقع دار الإفتاء الرسمي ، ويضع سؤاله في أيقونة "طلب فتوى" ويأتيه الرد بعدها بقليل.

من خلال هذه الخدمة يمكنك إرسال سؤالك والحصول على إجابته عن طريق الخطوات التالية: 
1- اكتب الموضوع الذي تتبعه الفتوى مثل: ( حج، صلاة، طلاق، ميراث، ...). 
2- اكتب بريدك الالكتروني إن وجد. 
3- اكتب سؤالك بوضوح، على أن يكون سؤالا واحدا . 
4- اضغط على زر الإرسال ثم احتفظ بالرقم الذي يظهر أمامك .

علما بأن الخدمة تعمل من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الخامسة مساء يوميا ما عدا الجمعة والسبت والإجازات الرسمية . ما عدا فتاوى الميراث تعمل من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة التاسعة مساء يوميا ما عدا الجمعة والإجازات الرسمية.

ويمكنك الحصول على الإجابة من إحدى الطرق الآتية :

الطريقة الأولى: 
1- الدخول على صفحة الاستعلام عن فتوى من هنا
2- استخدام الرقم الذي احتفظت به سابقا في الاستعلام عن سؤالك
الطريقة الثانية:
إذا كنت قد أدخلت بريدك الالكتروني عند السؤال فقم بتفقد بريدك الالكتروني لأننا سوف نرسل لك إعلاما بأن سؤالك تمت الإجابة عليه أقصى عدد للحروف هو 1000 حرف
 

كيف تسأل دار الإفتاء المصرية ؟

المجالس الإفتائية : فبدلا من الحضور إلى دار الإفتاء ، ستقوم دار الإفتاء بالحضور إليك بنفسها ، من خلال التنسيق مع وزارة الأوقاف المصرية ، وعمل ما يسمى بالمجالس الإفتائية في أحد المساجد ، ويجلس أمين الفتوى في وقت معين للإجابة على أسئلة الجمهور.


البث المباشر: كما أن هناك تواصل يومي يوميا في الساعة الواحدة ظهرا ، من خلال البث المباشر الذي يذاع عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية ، وفيه يقوم أحد أمناء الفتوى بالرد المباشر على أسئلة الجمهور في الحال.

دار الإفتاء كيف يمكنني الاستفسار عن فتوى ازاي ابعت رسالة لدار الإفتاء كيف تسأل دار الإفتاء المصرية

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