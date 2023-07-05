محافظ القليوبية يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني بنوعياتها (صناعي-زراعي-تجاري-فندقي) للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وقال المحافظ أن الامتحانات العملية سوف تبدأ يوم 16 من شهر يوليو الجارى على أن تبدأ الامتحانات التحريرية يوم 17 الجارى.