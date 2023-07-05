اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني بنوعياتها (صناعي-زراعي-تجاري-فندقي) للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
وقال المحافظ أن الامتحانات العملية سوف تبدأ يوم 16 من شهر يوليو الجارى على أن تبدأ الامتحانات التحريرية يوم 17 الجارى.
محافظ القليوبية يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني
اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني بنوعياتها (صناعي-زراعي-تجاري-فندقي) للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.