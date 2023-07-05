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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لخدمة المواطنين.. شمال سيناء تنفذ مشروع الانقاذ على شواطئ المحافظة

اختيار المنقذين المتقدمين
اختيار المنقذين المتقدمين للعمل بمشروع الانقاذ

أعلن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء ، عن تنفيذ مشروع  الإنقاذ على شواطيء المحافظة ، حيث سيتم عمل اختبار للمنقذين لتوزيعهم  على الشاطيء للقيام بمهامهم على ساحل البحر فى الفترة القادمة من أجل خدمة رواد الشاطئ بشمال سيناء.

اختيار المنقذين:

حيث تباشر اللجنة المكلفة بتنفيذ مشروع الإنقاذ بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ، عملها في اختيار المنقذين ، اليوم الأربعاء، لبدء العمل على شواطئ مدينة العريش ، ويجري حاليا عمل التصفيات النهائية لاختيار المنقذين.
 

 وقال عبد الوهاب، إن لجنة الاختيار بقيادة الدكتور أمير العيادي بكلية التربية الرياضية جامعة العريش، ومشرف الإنقاذ من إدارة شباب العريش الكابتن أيمن سمير.

وشهدت شواطئ العريش محافظة شمال سيناء، عدة حالات غرق خلال الأيام الماضية بسبب ارتفاع أمواج البحر، واضطراب البحر المتوسط ما أدى لوجود تيارات مائية تعمل على السحب والغرق.

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استكمال أعمال رفع الكثبان الرملية من الطرق الرئيسية بمركز الحسنة في شمال سيناء

سيناء شواطيء الإنقاذ مشروع الشباب

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