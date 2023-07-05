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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: ضرورة الانتهاء من مشروعات الدعم الإضافي للخطة الاستثمارية بالمراكز

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المؤتمر الاسبوعي الموسع مع مديري عموم ومديري الإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة. 

وتناول" مختار "خلال الاجتماع استعراض ومناقشة أسلوب العمل داخل الإدارات  والموقف التنفيذي لملفات العمل بما يحقق سرعة الاداء وحسن الانجاز تحقيقا لصالح المواطن الدقهلاوي.


وقد وجه "مختار" لضرورة الانتهاء من جميع مشروعات الدعم الاضافي للخطة الاستثمارية بمراكز المحافظة لدخولها الخدمة تحقيقا لمطالب واحتياجات المواطنين،  كما وجه "مختار"لأهمية مراجعة موقف تجهيز الاراضي اللازمة لمشروعات مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الثانية بعدد 5 مراكز من مراكز المحافظة، كما وجه "مختار" لضرورة المتابعة المستمرة لاعمال لجان تفعيل قانون المحال العامة بمراكز ومدن المحافظة حرصا علي تطبيق القانون حفاظا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وطالب "مختار" بسرعة الانتهاء من الموقف الحضاري بدكرنس لسرعة دخولة الخدمة.


وتناول" مختار"خلال مؤتمر المتابعة الاسبوعي اليوم العديد من الملفات الاخري التي تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين شملت ضرورة تنشيط التحصيل لمستحقات الدولة في مقدمتها رسوم النظافة وكذلك تقنين وضع المحال العامة وغيرها من المستحقات، وكذلك توصيل المرافق لمساكن الجلاء بالمنصورة ومنطقة بن زيد والزعفران بمركز المنصورة وايضا ضرورة توفير قطع الغيار اللازمة لمعدات النظافة علي مستوي المحافظة، كما تناول الاجتماع موقف تشغيل المجمعات الحكومية بقري حياة كريمة بشربين وكذا موقف صيانة دورات المياة العمومية بالديوان العام وكذلك وموقف المنشآت الحكومية الصادر لها قرارات ازالة. 


وأكد "مختار"على أننا نعمل جميعاً كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المجمعات الحكومية مبادرة حياة كريم مراكز المحافظة مشروعات مبادرة حياة كريمة

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