ظروفنا محتاجة عمرو دياب يغني عندنا| طلب علني من نقيب الموسيقيين بلبنان

كشف فريد بوسعيد نقيب المهن الموسيقية في لبنان، حقيقة الانباء المتداولة بخصوص الغاء حفل الفنان عمرو دياب المقرر إقامته في لبنان في 18 من أغسطس، مؤكدا ان ما يتردد عن رفض منح تصاريح إقامة حفل الفنان غير صحيح" .



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي أنور والمذاع على قناة etc مساء اليوم الأربعاء أن نقابة المهن الموسيقية كل ما يخصها أن يتم دفع 10% تذهب لصندوق التعاضد الموحد للنقابات الفنية.

موضحا أن قانون نقابة المهن الموسيقية اللبنانية يفرض على كل فنان عربي أو أجنبي يقيم حفل في لبنان بأن يدفع تلك الضريبة، سواء دفعها الفنان او متعهد الحفل، مثلها مثل الضريبة التي تدفع لنقابة المهن الموسيقية المصرية في حالة إقامة أي فنان حفل بمصر.

وأضاف أن تلك الضريبة لابد من دفعها ليتمكن الفنان وفرقته من إتمام إجراءات التأشيرة، لافتا الي أن عدم دفع 10% تعيق الفنان من إنهاء إجراءات تأشيرة السفر للبنان.

وعن الخلاف مع ورثة النقابة ورثة الملحن والمنتج اللبناني جان صليبا، أكد ان نقابة المهن الموسيقية اللبنانية ليس لها علاقة بهذه الخلافات وإنما هو أمر يخص الفنان وورثة صليبا.

نقابة المهن الموسيقية



أكد أن من مصلحة نقابة المهن الموسيقية ان تقام حفلة الفنان عمرو دياب على ارضها لاسيما ان الفنان لم ينظم أي حفل له هنا منذ 12 عاما، فضلا عن وجوده في بلده الثاني يساهم في ترويج السياحة والفن في لبنان، ونحن في حاجة لأن يحضر جميع الفنانين الي لبنان في مثل هذه الظروف.

