طلاب الثانوية العامة بالغربية يشكون من صعوبة أسئلة اللغة الإنجليزية.. صور

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الغربية اليوم استمرار حالة من الصدمه والبكاء بين صفوف الأسر والعائلات عقب انتهاء أبناءهم من أداء امتحان مادة اللغة إثر صعوبة محتويات الأسئلة طوال الثلاث ساعات المحددة للإجابة.



كما أعرب الطلاب والطالبات عن استياءهم من صعوبة الأسئلة المقاليةوخاصة القطعة وعدم توافر الوقت علي الإجابة لكافة محتوي أسئلة الكاملة .

من ناحية أخري أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عدم تلقى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية شكاوى رسمية من طلاب الصف الثالث الثانوى العام حتى الأن، حول أى مشكلات بامتحان مادة اللغة الإنجليزية .

وأوضح "حسن"، إن عدد الطلاب والطالبات الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023 بمحافظة الغربية، 41 ألفا و41 طالبا وطالبة 22 ألفا و606 طلاب بالشعبة العلمية قسم علوم و4 آلاف و977 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية قسم رياضة ، و13 ألفا و348 طالبا وطالبة للشعبة الأدبية و110 طلاب للدولي، وذلك داخل 116 لجنة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، و59 لجنة موزعة على قطاع المنصورة.

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