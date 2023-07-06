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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تباين أراء طلاب الثانوية العامة بشمال سيناء حول أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية

متابعة امتحانات الشهادة
متابعة امتحانات الشهادة الثانوية العامة بسيناء



 

تباينت أراء  طلاب الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء،  حول أسئلة امتحان اللغة  الانجليزية ..حيث وصفها البعض بأنها في متناول الطالب المتوسط، ووصفها آخرون بأن بعضها كان صعبا ويحتاج إلى تفكير.، واتفق الطل على ان أسئلة الامتحان  جاءت من المنهج الدراسي لهذا العام. 


وعبر الطلاب عن قلقلهم لعدم تمكنها من الاجابة علي جميع الأسئلة وهو ما سيوثر على المجموع الكلي نهاية العام ..مؤكدين على أن  اسئلة المادة  كانت صعبة نسبيا، وهذا له تأثير كبير على المجموع .
وقالت اماني احمد ،أن أسئلة مادة الانجليزي ، جاءت  بعضها صعبة نسبيا ولم تتمكن من حل جميع الأسئلة.. حيث تحتاج إلى تفكير عميق للإجابة عليها .
وشاركتها زميلتها أمنية بأن أسئلة الامتحان  كانت صعبة رغم أنها من الكتاب المدرسي. ولكنها لم تكن مباشرة .

بينما وصف الطالب احمد مجدي ان أسئلة امتحان اللغة الانجليزية كان سهلا وتمكن من الاجابة على الامتحان حيث كان في متناول الطالب المتوسط. 

 


غياب23طالبا وطالبة:


وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء،  أنه  عدد المقيدين في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 3766 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحان 3740 طالبًا وطالبة، وقد تغيب عن أداء الامتحان 23 طالب وطالبة.نسبة الحضور ٩٩،٤%.

وأن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى أثناء سير العملية الإمتحانية في اللجان .
 

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