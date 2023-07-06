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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات لإزالة مخالفات البناء بقرى ومدينة الحسنة في شمال سيناء

متابعه المباني المخالفه
متابعه المباني المخالفه للقانون بقرى الحسنة

واصل مجلس مدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء ، تنفيذ  حملات  لإزالة  المباني المقامة  بدون ترخيص بقرى ومدينة الحسنة.. حيث أصدر المحاسب سعد خليل بغدادي  ، رئيس مركز ومدينة الحسنة،  تكليفاته  بتشكيل لجنة مرور لمخالفات المباني. 

وذلك  في إطار تكليفات  اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بشأن متابعه الأعمال بمدينة الحسنة وقرى المركز  ، وإزالة التعديات والمخالفات  في حال عدم الحصول على موافقه الجهة المختصة .
 

حيث تم  تشكيل لجنة  برئاسه سكرتير عام المركز والمدينه ، محمد احمد المغربي  ،والمهندس  سليمان عطالله سالمان  ، والمهندس محمد نوار  ، مدير الإدارة الهندسية، وعبد الحميد عصر  مدير الشئون القانونيه ، ورفعت مكاوى من الإدارة الهندسية ، وجمعة عيادة ، سكرتير قرية بغداد.

 

بغداد:

حيث تم  تكثيف المتابعة الميدانية بقرى المركز، وقامت اللجنة بمراجعه كافه المباني بقريه بغداد ومراجعه تراخيص البناء التى تم اصدارها حديثا من الإدارة الهندسية بمجلس المدينة.

وقد حرصت اللجنة على توعية المواطنين بالتسهيلات التي أعلنتها الحكومة،  خوفا من وقوعهم تحت طائلة المسائلة القانونية  .

وطالبت اللجنة ، بأن تتم عملية البناء  في القرى ووفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له..حيث سيتم التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء الجديد المخالف.، وذلك لحماية حقوق أجيالنا المستقبلية ولتحقيق أمنهم.

  وقد  الانتهاء من أعمال اللجنة في عدد من قرى المركز  ، وعمل تقرير  وعرضه على المحافظ.
 

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