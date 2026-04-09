أول ظهور بعد الهدنة.. الرئيس الإيراني يشارك في الذكرى الـ40 لـ خامنئي

في أول ظهور علني له منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، شارك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مراسم إحياء ذكرى الأربعين لرحيل المرشد الإيراني علي خامنئي، وذلك وسط حضور شعبي ورسمي واسع في العاصمة طهران، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية.

وتأتي هذه المشاركة في توقيت بالغ الحساسية، حيث تتزامن مع اليوم الثاني من الهدنة بين إيران والولايات المتحدة، بعد أسابيع من التصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة، بما في ذلك ضربات متبادلة وتوترات امتدت إلى عدة جبهات إقليمية.

وبحسب صور وتقارير إعلامية، شهدت مراسم الأربعين تجمعات جماهيرية حاشدة في طهران ومدن إيرانية أخرى، حيث رُفعت صور خامنئي وشعارات تؤكد استمرار “نهج المقاومة”، في رسالة سياسية واضحة بأن طهران تسعى لإظهار تماسك الجبهة الداخلية رغم تداعيات الحرب الأخيرة.

وخلال كلمته في المناسبة، ربط بزشكيان بين اتفاق وقف إطلاق النار والتضحيات التي قدمتها إيران خلال المواجهة الأخيرة، معتبراً أن الهدنة جاءت “ثمرة دماء القادة والشهداء”، في إشارة إلى خامنئي، ومؤكداً أن بلاده لن تتخلى عن “حقوقها المشروعة” في مواجهة الضغوط الدولية.

ويحمل هذا الظهور دلالات سياسية متعددة، إذ يعد بمثابة إعادة تموضع للقيادة الإيرانية بعد مرحلة الحرب، ومحاولة لتثبيت رواية رسمية تعتبر أن طهران خرجت من المواجهة دون تنازلات جوهرية، رغم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالبنية العسكرية والاقتصادية خلال الأسابيع الماضية.

كما يعكس حضور بزشكيان في هذه المناسبة الدينية–السياسية حرص القيادة الإيرانية على الربط بين الشرعية الثورية والقيادة الحالية، خاصة في ظل مرحلة انتقالية حساسة بعد رحيل خامنئي، وما يرافقها من تحديات داخلية وخارجية.

في المقابل، يرى مراقبون أن هذا الظهور يأتي أيضاً في إطار رسائل موجهة للخارج، مفادها أن إيران لا تزال متماسكة وقادرة على إدارة المرحلة، وأن اتفاق وقف إطلاق النار لا يعني تراجعها عن سياساتها الإقليمية أو برامجها الاستراتيجية، وعلى رأسها البرنامج النووي ودعم حلفائها في المنطقة.