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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أهالي قرية أبوسمبل وتوشكى الغربية يشيدون بإنجازات "حياة كريمة"

حياة كريمة
حياة كريمة

أشاد أهالي أبوسمبل بأسوان بالإنجازات المتتالية التي شهدتها قرى المحافظة تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة".

وقال أحد الأهالي، عبر قناة "إكسترا نيوز": "مبادرة حياة كريمة شملت كل أرجاء القرى بأسوان، من تعليم ومدارس وإحلالات كلية، ومدرسة أبوسمبل التجارية والتي طالها صيانات شاملة، بعد إنشائها عام 2001".

وأضاف أحد أهالي قرية أبوسمبل: "نحب نشكر الرئيس السيسي، وجهود الدولة المصرية تحت قيادته، على الإنجازات المحققة على أرض أبوسمبل، والمبادرة أعطت لنا جميعًا أملًا".

وأشاد مواطن بأبوسمبل بالخدمات المقدمة من خلال المركز التكنولوجي، ووحدات المركز البيطري، قائلًا: "سيادة الريس أنجز مشاريع كتيرة، و90% من مشروعات الصرف الصحي خلصت".

وأثنى أحد أهالي أبوسمبل بمجمع الخدمات بقرى أبوسمبل، قائلًا: "المجمع وفر على الناس مجهودًا وقصر عليهم المسافات".

 

 منظومة التأمين الصحي الشامل"

من جانبه، أشاد أحد الأهالي بوحدة طب أسرة توشكى غرب، مرددًا: "الوحدة مجهزة تجهيزًا كليًا من عيادات وأجهزة وستدخل قريبًا منظومة التأمين الصحي الشامل".

حياة كريمة أسوان الرئيس السيسي أبوسمبل المركز التكنولوجي الصرف الصحى

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