الكيلو بـ 20 جنيهًا.. 4 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار البصل بالأسواق

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين إن أسعار البصل ارتفعت ارتفاع كبير بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب ، قائلا البصل لازم يرتفع سعره عشان الفنانة المحبوبة "هاله صدقي" بتبيع بصل بنفسها هذا الموسم.

وأضاف عبدالرحمن خلال تصريحات له ، أن كيلو البصل ارتفع سعره إلى 20 جنيها في بعض الأماكن حسب نوعه لعدة أسباب منها ، قلة المعروض من البصل في الأسواق لانخفاض مساحات زراعة البصل هذا الموسم عن الموسم الماضي بسبب عزوف بعض مزارعي البصل عن زراعته بعد خسائرهم الكبيره من زراعته الموسم السابق حيث باع مزارعي البصل العام الماضي كيلو البصل في الغيط بجنيه باقل من تكلفة زراعته بكثير مما تسبب في تكبدهم خسائر كبيرة.



في الوقت نفسه زادت كمية صادرتنا من البصل هذا الموسم عن مثيلاتها في نفس الوقت من العام الماضي حيث احتل البصل المركز الثالث من صادرتنا الزراعية حتي الان فقد تم تصدير نحو 324 الف طن من البصل حتى اليوم.

وأشار عبدالرحمن إلي أن أسعار البصل مرتفعة في معظم دول العالم بسب تأثرها بالتغيرات المناخية غير المناسبة حيث ساعدت السيول والفيضانات الي قلة انتاجيه البصل في بعض الدول المصدرة للبصل وساهم الجفاف في قلة انتاجيه البصل في بعضها الاخر مثلما حدث في باكستان ودول الاتحاد الأوروبي بالإضافة الي الضرر الكبير الذي أصاب صادرات البصل جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد عبدالرحمن أن الاهتمام بالحفاظ علي مساحات مناسبه لزراعة البصل لإنتاج ما يكفينا محليا ويلبي طلبات الدول المستوردة هو اولويتنا في الموسم القادم في العمل النقابي حيث نطالب الحكومه بتفعيل قانون الزراعات التعاقديه علي البصل لتحفيز المزارعين لزراعة المساحات التي نحتاجها في ظل الطلب المتزايد علي البصل المصري من الدول الخارجيه وللحفاظ علي اسواقنا فيها ، كما نطالب بضرورة انشاء صندوق التكافل الزراعي لتعويض المتضررين في حالة الكوارث الطبيعيه .



وفي سياق متصل أكد أبو صدام نقيب عام الفلاحين ان النقابة العامة للفلاحين تعتزم تكريم الفنانة المحبوبة هاله صدقي بسبب عملها بنفسها في زراعة البصل مؤكدا ان تصريحها بأنها تزرع وتبيع البصل بنفسها اسعد المزارعين وسوف يساهم في تغيير الصورة السلبية المتعلقة بأذهان البعض عن الفلاحين ومهنة الفلاحة الي صورة افضل مطالبا بأعمال فنيه حديثه تظهر الصورة الحقيقية للفلاح وتوضح أهمية الزراعة ودورها في توفير الامن الغذائي للإنسان والحيوان.