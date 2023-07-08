بزيادة تصل لـ50 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة لـ شانجان CS35 Plus موديل 2024| صور

تواصل شركة شانجان الصينية من تعزيز تواجدها بالسوق المصري، بعد طرح النسخة CS35 Plus موديل 2024، بزيادة إجمالية تراوحت بين 40 ألف جنيه و50 ألفا، وتعد هذه السيارة واحدة من أبرز السيارات الرياضية المقدمة من الصانع الصيني، والتي يتم طرحها عبر 3 فئات من التجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية للسيارة CS35 Plus بعد طرح موديل 2024 وأبرز مواصفاتها الفنية

شانجان CS35 Plus

زودت السيارة شانجان CS35 Plus موديل 2024 بمحرك 1400 سي سي تيربو، يتمكن من انتاج قوة قدرها 160 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 260 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يعمل عبر منظومة الدفع الامامي.

شانجان CS35 Plus

ودعمت السيارة شانجان CS35 Plus موديل 2024 بتجهيزات تتضمن، منظومة الوسائد الهوائية، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وبرنامج التوزان الالكتروني ESP، ودعم السيارة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، ومثبت للسرعة، وحساسات حركة، وكاميرا.

شانجان CS35 Plus

وترتكز السيارة شانجان CS35 Plus موديل 2024 على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 17 و 18 بوصة، بالإضافة إلى هيكل خارجي رياضي، ومصابيح أمامية وخلفية LED، وللإشارات الجانبية أيضا، بينما تحتوي من الداخل على عداد رقمي 10 بوصة، وشاشة ملونة تعمل باللمس، ونظام صوتي ترفيهي.

شانجان CS35 Plus

الأسعار الرسمية للسيارة شانجان CS35 Plus بعد تقديم موديل 2024 في السوق المصري

الفئة الأولى CS35 Plus موديل 2024 بسعر 860 ألف جنيه بدلاً من 820 ألف جنيه.

الفئة الثانية CS35 Plus موديل 2024 بسعر 910 آلاف جنيه بدلاً من 870 ألف جنيه.

الفئة الثالثة CS35 Plus موديل 2024 بسعر 980 ألف جنيه بدلاً من 930 ألف جنيه.