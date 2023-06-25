انتهز الفرصة.. شانجان سي اس 35 الكروس أوفر بـ 820 ألف جنيه| صور

يتنوع داخل السوق المصري للسيارات الجديدة طرازات مختلفة من السيارات الكروس أوفر الصينية، حيث يرغب كثير من المصريين في اقناء تلك السيارة لما يتواجد بها من مميزات عصرية تضفي علي سائقها وركابها اكبر شعور من المتعة والاستجمام بفضل تكنولوجياتها المتطورة، ومن ضمن تلك السيارات شانجان سي اس 35 بلس موديل 2022 ، حيث تنتمي شانجان CS35 plus الي فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات .

سيارة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2022 الكروس

يقدم موقع صدى البلد الإخباري أحدث أسعار سيارة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2022 المميزة بالسوق المحلي المصري :



محرك شانجان CS35 plus

شانجان سي اس 35 بلس موديل 2022 الكروس

تنتج سيارة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2022 قوة قدرها 160 حصان، وذلك بسبب وجود محرك 4 أسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو بها، ويصل سعة خزان وقودها الي 53 لتر، وتصل قوة سيارة شانجان CS35 plus الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من7 سرعات ، وتخرج عزم دوران يصل إلي 260 نيوتن/متر.

مواصفات شانجان سي اس 35 بلس

مقصورة سيارة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2022 الكروس

زودت سيارة شانجان CS35 plus موديل 2022 الكروس أوفر بالعديد من التكنولوجيات المتطورة منها، 6 وسائد هوائية، ووسائد هوائية ستائرية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام الاتزان الإلكترونيESP، وبرامج التوازن عند نزول المرتفعات والمنحدرات، ونظام التعليق التلقائي لفرامل اليد الإلكترونية، ومزيل ضباب خلفي، ومصابيح ضباب خلفية، وحساسات خلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وكاميرات للرؤية الخلفية.

فتحة سقف مقصورة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2022 الكروس

بالإضافة إلي امتلاك شانجان سي اس 35 بلس موديل 2022 أيضا علي نظام تحذير اصطدام أمامي ، ونظام توقف تلقائي عند الطوارئ، وحساسات إضاءة أتوماتيك، ومSmart Key ، ونظام تشغيل المحرك عن بعد، ومخارج USB، ومثبت سرعة، وفتحة سقف كهربائية، وشاحن هوائي للهواتف، وإمكانية فتح صندوق الأمتعة كهربائياً، وشاشة مقاس 10 بوصة للمعلومات والترفيه، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات، وBluetooth، ومخرج كهرباء 12 فولت، تكييف هواء كهربائي ثنائي المناطق، ومسند يد خلفي ، وحوامل أكواب.

- أسعار شانجان سي اس 35 بلس الجديدة

سيارة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2022 الكروس

تتوافر سيارة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2022 الكروس أوفر بالسوق المحلي المصري بـ 3 فئات مختلفين في الأسعار ، حيث تبدأ الفئة الأولي بسعر 820 ألف جنيه، والفئة الثانية من سيارة CS35 plus تباع بسعر 870 ألف جنيه، وأخر فئة تباع بسعر 930 ألف جنيه .