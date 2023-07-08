"وإنَّا له لحافظون ".. حملة دعوية بالمنيا للرد على حملات التشويه المتطرفة ضد القرآن الكريم

نظمت منطقة وعظ المنيا حمله دعوية بمركز ديرمواس جنوب المحافظة دفاعا عن القرآن الكريم ضد كل توجّه متطرف يجهل قيمة كتاب الله والرد على الحملة العنصرية الموجهة للمقدسات الإسلامية.

وقال فضيلة الشيخ محمود حسين مدير الدعوة والإعلام الديني بالمنطقه إن الفترة المقبلة ستشهد انتشارا لعلماء الوعظ فى جميع مدن وقرى محافظة لتنظيم قوافل داخلية بالمساجد الكبرى تتضمن دروس وندوات دينية للتعريف بالحملات التى يطلقها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف والأمانة العامة للدعوة والإعلام الدينى لنشر سماحة الإسلام وبيان وسطيته ودعم جهود الدولة المبذولة في محاربة الإرهاب والتصدي للأفكار المتطرفة الهدامة وجهودها فى التنمية فى مختلف المجالات وحرص الإسلام على صحة الإنسان ومحاربته للشائعات الكاذبة.

وأوضح الشيخ محمود حسين أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أعلن إطلاق حملة توعوية شاملة بعنوان " وإنَّا له لحافظون" دفاعًا عن كتاب الله ضد كل توجّه متطرف يطعن في المقدسات تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة الاهتمام بقضايا الواقع والعمل على معالجتها في إطارها الشرعي.

ومن جانبه قال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن حملة" وإنَّا له لحافظون" تأتي في ظل الحملة العنصرية الموجهة للمقدسات الإسلامية الأمر الذي ترتب عليه إيذاء مشاعر المسلمين حول العالم نتيجة التعامل المتطرف ضد المصحف الشريف بما لا يليق بمقامه الكريم مما يدعم ظاهرة العنصرية والتطرف ضد الأديان ويؤجج مشاعر الكراهية والحقد بين أتباع الأديان المختلفة.

دروس وندوات دينية لوعظ المنيا

وأضاف أن الحملة تستهدف التركيز على واجبنا نحو القرآن الكريم وضرورة الحفاظ عليه وكيفية مواجهة مثل هذه التوجهات المتطرفة والرد عليها ردًا إيجابيًا بتربية وتنشئة الأجيال على كتاب الله وأحكامه وقيمه.

فيما أوضح د. محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، أن الحملة يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى النشر الإلكتروني على موقع المجمع عبر بوابة الأزهر، وصفحات المجمع على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن برنامج عمل الحملة يعتمد على الخطاب البسيط والميسر للوصول إلى كل الناس من خلال استحضار نماذج واقعية من القرآن الكريم، وبيان هديه ودعوته المتكررة لإصلاح المجتمع ونشر السلم والطمأنينة بين الناس وإعمار الأرض وكل ما نعاني من غيابه وفقدانه في عصرنا الحالي.