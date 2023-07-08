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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي أمم إفريقيا.. البكراوي يتعادل للمغرب أمام المنتخب الأولمبي من خطأ دفاعي

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

أدرك منتخب المغرب التعادل امام المنتخب الأولمبي في الدقيق 36 عن طريق اللاعب رضا البكراوي من خطأ دفاعي في المباراة المقامة حاليا فى نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما. 

بدأ اللقاء بمحاولات من جانب المنتخب الأولمبي لتشكيل خطورة على الخطوط الخلفية لنظيره منتخب المغرب.

ونجح محمد طارق مدافع المنتخب الأولمبي في ابعاد احدى الكرات الخطيرة التي سددها أحد لاعبي منتخب المغرب فى الدقيقة الثامنة.

احرز محمود صابر الهدف الاول ل المنتخب الأولمبي في الدقيقة العاشرة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.  

ولجأ حكم اللقاء الي تقنية الفيديو بعد عرقلة محمود صابر نجم المنتخب الأولمبي للاعب منتخب المغرب عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 15.

وقرر حكم اللقاء بطرد محمود صابر نجم المنتخب الأولمبي بعد العودة الي تقنية الفيديو فى الدقيق 16. 

وطالب عبد الصمد الزلزولي نجم منتخب المغرب بركلة جزاء بداعي احتمالية لمس الحرة يد احمد عادل لاعب المنتخب الأولمبي داخل منطقة الجزاء.

اعتمد المنتخب الأولمبي على التنظيم الدفاعي بعد طرد محمود صابر بالتزامن مع الهجمات المرتدة.

اشهر حكم اللقاء الكيني البطاقة الصفراء ضد زكريا الوحيدي لاعب منتخب المغرب بعد ارتكابه خطأ ضد احد لاعبي المنتخب الأولمبي. 

ومنح حكم اللقاء الكيني بطاقة صفراء ضد محمد شحاتة لاعب المنتخب الأولمبي في الدقيقة 34 بعد ارتكابه خطأ ضد لاعب منتخب المغرب.

أحرز رضا البكراوي هدف التعادل لمنتخب المغرب في شباك المنتخب الأولمبي بالدقيقة 36 بعدما استغل خطأ دفاعي للفراعنة.   

الأولمبي vs المغرب .. طرد محمود صابر بقرار الـ VAR

المنتخب الأولمبي والمغرب.. محمود صابر يحرز هدفا عالميا بنهائي أمم افريقيا

ويأتي تشكيل المنتخب الأولمبي، على النحو التالي :

 

حمزة علاء في حراسة المرمي 

أحمد عيد وحسام عبدالمجيد ومحمد طارق وحاتم سكر ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا وأحمد عاطف ومحمد شحاتة وإبراهيم عادل وأسامة فيصل. 

المنتخب الأولمبي المغرب نهائي كأس الأمم الإفريقية محمود صابر محمد طارق عبد الصمد الزلزولي

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