المنتخب الأولمبي والمغرب.. محمود صابر يحرز هدفا عالميا بنهائي أمم افريقيا

أحرز محمود صابر هدف المنتخب الأولمبي في شباك المغرب بالدقيقة العاشرة في المباراة المقامة حاليا فى نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

بدأ اللقاء بمحاولات من جانب المنتخب الأولمبي لتشكيل خطورة على الخطوط الخلفية لنظيره منتخب المغرب.

ونجح محمد طارق مدافع المنتخب الأولمبي في ابعاد احدى الكرات الخطيرة التي سددها أحد لاعبي منتخب المغرب فى الدقيقة الثامنة.

احرز محمود صابر الهدف الأول لـ المنتخب الأولمبي في الدقيقة العاشرة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ويأتي تشكيل المنتخب الأولمبي، على النحو التالي :

حمزة علاء في حراسة المرمي

أحمد عيد وحسام عبدالمجيد ومحمد طارق وحاتم سكر ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا وأحمد عاطف ومحمد شحاتة وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.