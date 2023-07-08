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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي أمم إفريقيا.. إبراهيم عادل يقود هجوم المنتخب الأولمبي أمام المغرب

المنتخب الاولمبي
المنتخب الاولمبي

 أعلن البرازيلي ميكالي، مدرب المنتخب الأولمبي، تشكيل الفراعنة لمواجهة المغرب، في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما. 

ويأتي تشكيل المنتخب الأولمبي، على النحو التالي :

حمزة علاء في حراسة المرمي 

أحمد عيد وحسام عبدالمجيد ومحمد طارق وحاتم سكر ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا وأحمد عاطف ومحمد شحاتة وإبراهيم عادل وأسامة فيصل. 

يستعد المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي، لمواجهة نظيره المغربي، اليوم، السبت، في تمام الحادية عشر مساء، في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

المنتخب الأولمبي يتحدى طموح المغرب للحفاظ على لقب كأس الأمم الأفريقية.

وضمن منتخبي مصر والمغرب التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة الأولمبية مباشرة.

ويتحدى أسود الأطلس، المنتخب الأولمبي، على اللقب القاري، في أول نهائي عربي في النسخة الرابعة لهذه البطولة.

ويتطلع المنتخب الأولمبي، للحفاظ على اللقب؛ ليصبح الأكثر تتويجا، في المقابل يسعى المنتخب المغربي لعدم تكرار سيناريو 2011 وتحقيق البطولة القارية لأول مرة.

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موعد مباراة المنتخب الأولمبي في نهائي أمم إفريقيا

ضرب المنتخب الأولمبي تحت 23 عامًا موعدًا في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، ليواجه نظيره منتخب المغرب والتي ستقام في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بين المنتخب الأولمبي ونظيره منتخب المغرب ومالي، اليوم السبت الموافق 8 من شهر يوليو الجاري.

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القنوات الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبي والمغرب 

تذاع مباراة المنتخب الأولمبي ونظيره منتخب المغرب عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

كما تذاع مباراة المنتخب الأولمبي أمام نظيره منتخب منتخب المغرب ومالي، عبر القناة المغربية الرياضية الأرضية.

واختتم المنتخب الأولمبي، تدريباته بملعب أكاديمية المعمورة استعدادا للقاء المرتقب مع المغرب امس الجمعة.

وجاء التدريب بعيدا عن العيون بناء على طلب جهاز المنتخب، وكان مراجعة للخطة المقرر أن يخوض بها الفراعنة المباراة مع تصحيح بعض الأخطاء البسيطة التي يقع فيها بعض اللاعبين .

وتحددت المنتخبات المتأهلة للأولمبياد وهي : مصر والمغرب طرفا النهائي ، ومالي الثالث بعد فوزها على غينيا الرابع الذى يلتقي نظيره من آسيا.

ونجح المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالي في تحقيق الفوز على نظيره منتخب غينيا وبلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا فيما وصل منتخب المغرب الشقيق الي المباراة النهائية على حساب منتخب مالي. 

ميكالي كأس الأمم الافريقية المغرب حمزة علاء المنتخب الأولمبي احمد عيد

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