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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي أمم إفريقيا| المنتخب الأولمبي يتعادل 1/1 مع المغرب.. و«الزلزولي» تحت الحصار

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

أنهي المنتخب الأولمبي الشوط الأول، أمام نظيره منتخب المغرب، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة المقامة حاليا فى نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما. 

بدأ اللقاء بمحاولات من جانب المنتخب الأولمبي لتشكيل خطورة على الخطوط الخلفية لنظيره منتخب المغرب.

ونجح محمد طارق مدافع المنتخب الأولمبي في إبعاد إحدى الكرات الخطيرة التي سددها أحد لاعبي منتخب المغرب فى الدقيقة الثامنة.

وأاحرز محمود صابر الهدف الأول للمنتخب الأولمبي في الدقيقة العاشرة، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.  

ولجأ حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو، بعد عرقلة محمود صابر، نجم المنتخب الأولمبي، للاعب منتخب المغرب عبد الصمد الزلزولي، في الدقيقة 15.

وقرر حكم اللقاء، طرد محمود صابر، نجم المنتخب الأولمبي، بعد العودة إلى تقنية الفيديو فى الدقيقة 16. 

وطالب عبد الصمد الزلزولي نجم منتخب المغرب، بركلة جزاء، بداعي احتمالية لمس الكرة ليد أحمد عادل لاعب المنتخب الأولمبي، داخل منطقة الجزاء.

واعتمد المنتخب الأولمبي على التنظيم الدفاعي بعد طرد محمود صابر بالتزامن مع الهجمات المرتدة.

وأشهر حكم اللقاء الكيني، البطاقة الصفراء، ضد زكريا الوحيدي لاعب منتخب المغرب؛ بعد ارتكابه خطأ ضد أحد لاعبي المنتخب الأولمبي. 

ومنح حكم اللقاء الكيني، بطاقة صفراء، لـ محمد شحاتة لاعب المنتخب الأولمبي في الدقيقة 34؛ بعد ارتكابه خطأ ضد لاعب منتخب المغرب.

وأحرز أنيس البكراوي، هدف التعادل لمنتخب المغرب، في شباك المنتخب الأولمبي، بالدقيقة 36؛ بعدما استغل خطأ دفاعيا للفراعنة. 

وتصدى حمزة علاء حارس المنتخب الأولمبي، لإحدى الكرات الخطيرة في الدقيقة 42، ومنع فرصة خطيرة لصالح منتخب المغرب.

وسدد إبراهيم عادل نجم المنتخب الأولمبي، كرة ،قوية يبعدها حارس منتخب المغرب بصعوبة، إلى ضربة ركنية، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وحاول المنتخب المغربي، الضغط على دفاعات المنتخب الأولمبي، وأهدر سيباري الهدف الثاني في آخر اللحظات، بعد تسلمه تمريرة عبدالصمد الزلزولي داخل منطقة الجزاء. 

نهائي أمم إفريقيا.. البكراوي يتعادل للمغرب أمام المنتخب الأولمبي من خطأ دفاعي

المنتخب الأولمبي والمغرب.. محمود صابر يحرز هدفا عالميا بنهائي أمم افريقيا

ويخوض المنتخب الأولمبي، المباراة، بالتشكيل التالي:

حمزة علاء في حراسة المرمي 

أحمد عيد وحسام عبدالمجيد ومحمد طارق وحاتم سكر في خط الدفاع.

محمود صابر وأحمد نبيل كوكا وأحمد عاطف ومحمد شحاتة وإبراهيم عادل وأسامة فيصل. 

المنتخب الأولمبي منتخب المغرب نهائي كأس الأمم الإفريقية محمود صابر عبد الصمد الزلزولي

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