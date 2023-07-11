بسام راضي يعلن انتخاب مصر رئيساً للجنة المالية بمنظمة الفاو في روما

صرح بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، بأنه بعد انتخاب مصر منذ أيام بالاجماع لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الاغذية والزراعة الفاو لمدة ٣ سنوات قادمة، تم ايضاً أمس وبالاجماع انتخاب مصر رئيساً للجنة المالية بالمنظمة لمدة عامين من قبل دول المنظمة.

وأوضح بسام راضي أن اللجنة المالية للفاو تعد واحدة من أهم لجان المنظمة في ضوء توليها مسئولية مراقبة الإدارة المالية للمنظمة التي تتعدى ميزانياتها السنوية مليار دولار، وتولى كذلك مسؤلية متابعة وحوكمة انفاق المنظمة على مشروعات وبرامج التعاون فى مجال الزراعة والغذاء فى كافة دول العالم ومنها مصر، وكذا مراقبة أنشطة المكاتب الإقليمية والقطرية للفاو المنتشرة فى دول العالم، ومنها مكاتب المنظمة في مصر.

وأشار إلى أن اللجنة المالية التى ترأستها مصر حاليا بعد انتخابها أمس تضم عددا محدودا من الدول المؤثرة الفاعلة في المنظمة وهى الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة والهند واستراليا والسويد، وهو الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة التى توليها المنظمة الدولية في قدرات مصر لقيادة وإدارة تلك اللجنة، على خلفية الجهود غير المسبوقة للدولة المصرية في حوكمة وادارة منظومة مشروعات الامن الغذائى والزراعة واستصلاح الاراضي والمياه، والنقلة النوعية الكبيرة التى شهدتها مصر فى هذا القطاع.

جدير بالذكر أن المستشار مينا رزق من السفارة المصرية بروما هو الذي يمثل مصر في رئاسة اللجنة المالية.