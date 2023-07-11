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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير بسام راضي يعلن انتخاب مصر رئيسا للجنة المالية بمنظمة الفاو بروما

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي

قال السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، إنه بعد انتخاب مصر منذ أيام بالإجماع لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو لمدة 3 سنوات قادمة، تم أيضاً أمس وبالإجماع انتخاب مصر رئيساً للجنة المالية بالمنظمة لمدة عامين من قبل دول المنظمة.

 

وأوضح راضي أن اللجنة المالية للفاو تعد واحدة من أهم لجان المنظمة في ضوء توليها مسئولية مراقبة الإدارة المالية للمنظمة التي تتعدى ميزانياتها السنوية مليار دولار، وتولى كذلك مسؤولية متابعة وحوكمة انفاق المنظمة على مشروعات وبرامج التعاون فى مجال الزراعة والغذاء فى كافة دول العالم ومنها مصر، وكذا مراقبة أنشطة المكاتب الإقليمية والقطرية للفاو المنتشرة فى دول العالم، ومنها مكاتب المنظمة في مصر.

 

كما أوضح  راضي أن اللجنة المالية التى ترأستها مصر حاليا بعد انتخابها أمس تضم عددا محدودا من الدول المؤثرة الفاعلة في المنظمة وهى الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة والهند وأستراليا والسويد وهو الامر الذي يعكس الثقة الكبيرة التى توليها المنظمة الدولية في قدرات مصر لقيادة وإدارة تلك اللجنة، على خلفية الجهود غير المسبوقة للدولة المصرية في حوكمة وإدارة منظومة مشروعات الامن الغذائى والزراعة واستصلاح الأراضي والمياه، والنقلة النوعية الكبيرة التى شهدتها مصر فى هذا القطاع.

 

جدير بالذكر أنه يمثل مصر في رئاسة اللجنة المالية المستشار مينا رزق من السفارة المصرية بروما.

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