السعودية.. الداخلية تنفذ حد القتل في مواطن قتل رجلي أمن

نفذت وزارة الداخلية السعودية ، اليوم (الأربعاء)، حكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة الرياض؛ لقتله رجلي أمن ومواطناً.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الحاني اطلق النار عليهم بكثافة وشرع في قتل آخر بحسب صحيفة اخبار 24 السعودية.

وأشارت الوزارة الي إن المواطن تركي بن مهنا بن ناصر السبيعي أقدم على احتجاز المواطن سالم بن حماد بن عبدالله القريني وهدده بالقتل.

وقال البيان : عند قدوم رجلي الأمن مساعد بن ضيف الله بن ناشي الحربي، وسعود بن بداي بن شباب الشيباني؛ لإنقاذ المواطن المحتجز، قام الجاني بقتلهم جميعاً، وذلك بإطلاق النار عليهم بكثافة، والشروع في قتل رجل أمن آخر.

وذكرت وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بإقامة حد الحرابة عليه، وأن يكون ذلك بقتله.

واتمت الوزارة بيانها قائلة : تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه وذلك بقتله، وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني اليوم الأربعاء بمنطقة الرياض.