عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. الداخلية تنفذ حد القتل في مواطن قتل رجلي أمن

السعودية - علم
السعودية - علم

نفذت وزارة الداخلية السعودية ، اليوم (الأربعاء)، حكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة الرياض؛ لقتله رجلي أمن ومواطناً.

وذكرت الوزارة  في بيان لها أن الحاني اطلق النار عليهم بكثافة وشرع في قتل آخر بحسب صحيفة اخبار 24 السعودية. 

وأشارت الوزارة الي إن المواطن تركي بن مهنا بن ناصر السبيعي أقدم على احتجاز المواطن سالم بن حماد بن عبدالله القريني وهدده بالقتل.

وقال  البيان : عند قدوم رجلي الأمن مساعد بن ضيف الله بن ناشي الحربي، وسعود بن بداي بن شباب الشيباني؛ لإنقاذ المواطن المحتجز، قام الجاني بقتلهم جميعاً، وذلك بإطلاق النار عليهم بكثافة، والشروع في قتل رجل أمن آخر.

وذكرت وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بإقامة حد الحرابة عليه، وأن يكون ذلك بقتله.

واتمت الوزارة بيانها قائلة : تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه وذلك بقتله، وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني اليوم الأربعاء بمنطقة الرياض.

الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مواطن اعتنق التفكير الإرهابي

خلال أسبوع.. الداخلية السعودية تعلن ضبط أكثر من 9 آلاف شخص

الداخلية السعودية السعودية حد الحرابة محكمة الاستئناف وزارة الداخلية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

شوبير: سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

المباحث في معهد ناصر.. محامي طبيب الساحل يكشف تفاصيل عن متعلقاته الشخصية

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

وسط تصفيق الجمهور.. ترامب يتعهد بحظر دخول جميع المسلمين إلى الولايات المتحدة

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

موضوعات متعلقة

ممثل الاتحاد الأوروبي بمنطقة الخليج: السعودية تلعب دورا محوريا لتحقيق الأمن والاستقرار

السعودية تعلن انضمامها لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا

ترشيحاتنا

الرئيس الأوكراني: كييف لن تكون عضوا في الناتو طالما استمرت الحرب

مجموعة السبع توقع إعلانًا يحدد كيفية دعم أوكرانيا وسط الغزو الروسي

اكتشاف سر غامض بـ المحيط الهندي عمره ملايين السنين .. تفاصيل

أخبار الفن.. تفاصيل أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. اقتحام شاب مصرى لحفل نجم عالمى.. سر خطير عن علاء عبد الخالق

بعد صناعة الجديد | شوبير يحسم جدل مكان الدرع القديم للدوري

سقوط الجيش.. تحذير أمريكي عاجل من كارثة في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب دراجات الحرارة..ردة فعل غير متوقعة من مذيع شهير في النمسا.. فيديو

100مليون دولار.. كل ما تريد معرفته عن فيلم باربى

جوزاها في الـ 16 قلب حياتها..أميرة أم البنات طالبة تجارة وأسطى تكييف بريمو

يستحق السجن.. لن تصدق ما فعله بريطاني بـ قطة أعلى حافة منحدر

فيديو

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

حرق المصحف الشريف.. رد فعل صادم من أمريكا | ماذا حدث ؟

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة.. إعلان هام من وزير التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ