جراحة حرجة لتركي آل الشيخ.. وبيان عاجل من نادي ألميريا الإسباني

أعرب نادي ألميريا الإسباني عن تمنياته بالشفاء العاجل لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ «مالك النادي»، وذلك بعد خضوعه لعملية «جراحة حرجة» فجر اليوم5 الأربعاء.

ووفق صحيفة “عكاظ” السعودية، فقد قال النادي في بيان له: «بالنيابة عن جميع العاملين في نادي ألميريا بأكمله، نود أن نعرب عن خالص تمنياتنا بالصحة والشفاء العاجل للمستشار تركي آل الشيخ، مالك النادي، بعد الجراحة الحرجة التي أجراها قبل قليل في نيويورك».

وتصدر وسم حمل اسم #تركي_آل_الشيخ منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في نيويورك، شارك فيه عدد كبير من الشخصيات العامة والإعلاميين الذين تمنوا له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.