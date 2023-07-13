سيارة MG RX5 Plus الـ SUV تباع بأسعار مميزة| صور

قدمت سيارة إم جي RX5 Plus الجديدة لأول مرة في عام 2021، والان هي تقدم بالفيس ليفت الثاني لها كـ موديل 2023 ، وتنتمي RX5 Plus الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية، وتتميز باحتوائها علي مساحات كبيرة، بجان تصميمها العصري والمميز .

إم جي RX5 Plus موديل 2023 الـ SUV

يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر إم جي RX5 Plus الـ SUV داخل السوق المصري للسيارات الجديدة :

إم جي RX5 Plus موديل 2023 الـ SUV

- أبعاد إم جي RX5 Plus

إم جي RX5 Plus موديل 2023 الـ SUV

جاءت سيارة MG RX5 Plus موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4571 مم، وعرض 1855 مم، وارتفاع 1719 مم، وقاعدة عجلات بطول 2708 مم، ويصل سعه صندوق الأمتعة الخلفي الي 430 لتر .

- محرك إم جي RX5

إم جي RX5 Plus موديل 2023 الـ SUV

تخرج سيارة إم جي RX5 Plus الـ SUV موديل 2023 قوة 171 حصان، وتنتج عزم دوران 275 نيوتن/متر، وتحتوي RX5 Plus علي محرك سعة 1500 سي سي، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، بالإضافة الي شاحن توربيني مرتبط بالمحرك، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .

- أسعار إم جي RX5 Plus

إم جي RX5 Plus موديل 2023 الـ SUV

تأتي سيارة إم جي RX5 Plus موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئتين فقط الأولي تباع بسعر مليون و 150 ألف جنيه، والثانية تباع بسعر مليون و 200 ألف جنيه، ويوجد مع السيارة ضمان لمدة 6 سنوات ، أو 150 كم حسب اختيار العميل .