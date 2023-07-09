بـ محركين كهربائيين| سعر MG4 XPower الكروس أوفر.. صور

أعلنت شركة إم جي الصينية عن إصداراها الجديد MG4 XPower، حيث تنتمي XPower إلي فئة السيارات الكورس أوفر الرياضية، وتعتبر هي الآن اقوي سيارة لدي شركة إم جي تخرج من خطوط إنتاجها.

سيارة MG4 XPower الكروس أوفر الجديدة

- مواصفات MG4 XPower

سيارة MG4 XPower الكروس أوفر الجديدة

تظهر سيارة MG4 XPower الكروس أوفر الجديدة بالعديد من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، ترس تفاضلي إلكتروني محدود الانزلاق، ونظام توجيه أكثر حدة، ونوابض أكثر صلابة وامتصاص للصدمات، وقضبان مانعة للانزلاق، وبها عجلات مقاس 18 بوصة ، ونظام فرامل بلون برتقالي، سقف باللون الأسود .

- محرك إم جي XPower

MG4 XPower الكروس أوفر الجديدة

أنتجه سيارة MG4 XPower الكروس أوفر الجديدة بمحركين كهربائيين يخرجوا قوة 435 حصان، وعزم دوران 442 نيوتن/متر، ولكن الكروس أوفر الجديدة، أما بالنسبة الي نسخة سيارة إم جي 4 القياسية فتنتج قوة 170 حصان، وعزم دوران 184 نيوتن/متر.

سيارة MG4 XPower الكروس أوفر الجديدة

ستتمكن سيارة إم جي XPower الجديدة من قطع مسافة تصل الي 350 كم/ساعة، ويمكن ان تزداد الي 450 كم/ساعة، وتتسارع XPower من وضع السكن وصولا الي 100 كم/ساعه في 3.8 ثانية .

- سعر MG4 XPower

MG4 XPower الكروس أوفر الجديدة

ستطرح شركة إم جي الصينية سيارتها الرياضية الجديدة MG4 XPower للبيع بسعر 46.500 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل مليون و 436 ألف جنيه مصري تقريبا.