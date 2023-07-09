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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ محركين كهربائيين| سعر MG4 XPower الكروس أوفر.. صور

MG4 XPower الكروس
MG4 XPower الكروس أوفر

أعلنت شركة إم جي الصينية عن إصداراها الجديد MG4 XPower، حيث تنتمي XPower إلي فئة السيارات الكورس أوفر الرياضية، وتعتبر هي الآن اقوي سيارة لدي شركة إم جي تخرج من خطوط إنتاجها.

سيارة  MG4 XPower الكروس أوفر الجديدة 

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- مواصفات  MG4 XPower

سيارة  MG4 XPower الكروس أوفر الجديدة 

تظهر سيارة  MG4 XPower الكروس أوفر الجديدة بالعديد من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، ترس تفاضلي إلكتروني محدود الانزلاق، ونظام توجيه أكثر حدة، ونوابض أكثر صلابة وامتصاص للصدمات، وقضبان مانعة للانزلاق، وبها عجلات مقاس 18 بوصة ، ونظام فرامل بلون برتقالي، سقف باللون الأسود .

- محرك إم جي XPower

MG4 XPower الكروس أوفر الجديدة 

أنتجه سيارة  MG4 XPower الكروس أوفر الجديدة بمحركين كهربائيين يخرجوا قوة 435 حصان، وعزم دوران 442 نيوتن/متر، ولكن الكروس أوفر الجديدة، أما بالنسبة الي نسخة سيارة إم جي 4 القياسية فتنتج قوة 170 حصان، وعزم دوران 184 نيوتن/متر.

سيارة  MG4 XPower الكروس أوفر الجديدة 

ستتمكن سيارة إم جي  XPower  الجديدة من قطع مسافة تصل الي  350 كم/ساعة، ويمكن ان تزداد الي  450 كم/ساعة، وتتسارع XPower من وضع السكن وصولا الي 100 كم/ساعه في 3.8 ثانية .

- سعر MG4 XPower

MG4 XPower الكروس أوفر الجديدة 

ستطرح شركة إم جي الصينية سيارتها الرياضية الجديدة MG4 XPower  للبيع بسعر 46.500 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل مليون و 436 ألف جنيه مصري تقريبا.

مواصفات MG4 XPower محرك إم جي XPower MG4 Xpower سعر إم جي XPower الجديدة أسعار إم جي XPower

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