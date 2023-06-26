بتقطع 100 كم بـ 5 لتر.. إم جي 5 السيدان الجديدة بـ 650 ألف جنيه

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات الكثير من طرازات السيارات المختلفة، التي يتنافس مصني السيارات علي التواجد بإصداراتهم داخل السوق المصري باعتباره أهم أسواق السيارات في المنطقة رغم الأزمات التي شهدها قطاع السيارات عالميا، ومن ضمنهم المصنع الصيني ، الذى نال علي مكانة كبيرة لدي المصريين بفضل ما تمتلكه سياراته من مميزات وتكنولوجيات متقدمة .

سيارة MG5 السيدان الصينية موديل 2022

يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر ومواصفات إم جي 5 السيدان موديل 2022 الجديدة :

MG5 السيدان الصينية موديل 2022

مواصفات MG5 السيدان الصينية

زودت سيارة إم جي 5 السيدان موديل 2022 الجديدة بالعديد من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، زجاج كهربائي، ومدخل AUX، وUSB، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبلوتوث، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي، وإضاءة داخلية، وأحزمة أمان، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية، وESP.

سيارة MG5 السيدان الصينية موديل 2022

بالإضافة الي أن سيارة إم جي 5 السيدان تمتلك نظام الثبات الإلكتروني، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وباور ستيرنج، وكراسي كهربائية، ونظام أقفال الابواب باللمس، وتكيف أوتوماتيك، وريموت كنترول، ومرايات كهربائية، وفرش مقاعد من الجلد، وفتحة سقف، ونظام ذكى لركن السيارة، وGPS، ومثبت سرعة، ومقاعد كهربائية، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية.

محرك MG5 السيدان الصينية

MG5 السيدان الصينية موديل 2022

تنتج سيارة MG5 السيدان الصينية موديل 2022 عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، وتستهلك 5.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وتستخدم سيارة MG5 السيدان الصينية ناقل حركة أوتوماتيك ، وتخرج قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

سعر MG5 السيدان الصينية

MG5 السيدان الصينية موديل 2022

تتواجد سيارة MG5 السيدان الصينية موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بـ 3 فئات الأولي سعرها 649 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها 689 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 719 ألف جنيه .