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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مين أحسن؟.. إم جي ZS ولا كيا XCeed| صور

مين أحسن سيارة إم
مين أحسن سيارة إم جي ZS ولا كيا XCeed

زيادة أسعار السيارات ساعدت علي تقارب طرازات السيارات الجديدة من بعضها البعض في القيمة السعرية، 
وذلك بسبب الفجوة الكبيرة التي حدثت في أسعار السيارات نتيجة العديد من المشاكل التي وأجهها قطاع صناعة السيارات عالميا، والتي أدت الي عدم توافر الكثير من طرازات السيارات الجديدة لدي الموزعين .

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يعرض موقع صدى البلد مقارنة بين سيارة إم جي ZS و كيا XCeed موديل 2022، وينتموا السيارتين الي فئة السيارات الكروس اوفر الرياضية :

- كيا XCeed الكروس أوفر

كيا XCeed الكروس أوفر موديل 2022 الجديدة


تنتج سيارة كيا اكسيد الكروس أوفر عزم دوران يصل الي 253 نيوتن/متر، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتحتاج الي 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستخدم كيا اكسيد موديل 2022 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة 160 حصان، وتتسارع من وضوع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية.

سيارة كيا XCeed الكروس أوفر موديل 2022 الجديدة

جاءت سيارة كيا XCeed الكروس أوفر موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بفئتين مختلفين في الأسعار والتجهيزات وتقدم الأولي بسعر 949 ألف جنيه، والثانية بـ 999 ألف جنيه .

- إم جي ZS العائلية

 إم جي ZS العائلية موديل 2022

تتسارع سيارة إم جي ZS العائلية  من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، وتمتلك محرك سعة 1500 سي سي، وتحتاج إم جي ZS موديل 2022 الي 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستخدم عبلة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتنتج قوة 119 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/متر.

سيارة  إم جي ZS العائلية موديل 2022


تتوافر سيارة إم جي ZS العائلية داخل سوق السيارات المصري بـ فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات :

الفئة الأولي تباع بسعر 780 ألف جنيه.

الفئة الثانية تباع بسعر 805 ألف جنيه .

الفئة الثالثة تباع بسعر 820 ألف جنيه .

الفئة الرابعة تباع بسعر 840 ألف جنيه .

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