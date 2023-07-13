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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عشبة غير متوقعة تقوي الذاكرة وتحارب الالتهابات .. اكتشفها

الذاكرة
الذاكرة

يعد تقوية الذاكرة  من أكثر الِأشياء التى تشغل أذهان الكثير من الأشخاص فهى أصبحت مشكلة العصر ويعاني منها الشباب وكبار السن وأحيانا الأطفال .

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ووفقا لموقع “stylecraze ” فإن تناول المريمية بشكل منتظم يقوي الذاكرة ويتحكم في نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول إذا تم استخدامها بكميات مثالية.


تم استخدام العديد من أنواع المريمية لاستعادة فقدان الذاكرة والتدهور المعرفي ، كما يظهر بشكل أساسي في مرض الزهايمر، وبالمثل ، قد تساعد في علاج مرض باركنسون. 

ينشأ الانخفاض في القدرة العقلية عندما تتدهور النواقل العصبية بواسطة إنزيمات الجسم المتخصصة مما يسبب ضعف الذاكرة والتركيز 

المريمية
المريمية


يتحلل أستيل كولين ، وهو ناقل عصبي ، بواسطة إنزيم أستيل كولينستراز (AChE) في معظم اضطرابات الدماغ ويتم إعطاء الأدوية والأعشاب التي تثبط نشاط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين لمثل هؤلاء الأشخاص 

أظهرت الزيوت الأساسية للمريمية تثبيط 46٪ من الإنزيم المحول للأنجيوتنسين في التجارب المعملية ويمكن أن تحمي مستخلصاته العشبية خلايا الدماغ من آثار تراكم الكوليسترول والالتهابات (لويحات أميلويد) التى تسبب مشاكل الذاكرة. 

الذاكرة المريمية مشروب المريمية فوائد المريمية تقوي الذاكرة

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