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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أسطول سيارات بوليسيتش قبل انتقاله لـ ميلان.. صور

سيارات اللاعب كريستيان
سيارات اللاعب كريستيان ميت بوليسيتش

كريستيان ميت بوليسيتش " Christian Mate Pulisic" هو ‏لاعب كرة قدم أمريكي، ولد في 18 سبتمبر من عام 1998 في هرشي , بنسيلفانيا بالولايات المتحدة .

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يلعب كريستيان بوليسيتش في فريق تشيلسي الإنجليزي في ومنتخب الولايات المتحدة لكرة القدم، ولكنه سينتقل الي ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية

يبلغ الأعب  كريستيان بوليسيتش من العمر 24 عامًا، ويهتم بوليسيتش  بالسيارات الحديثة والمتطورة، وبالتالي يمتلك عدة سيارات فارهة منها :


1- سيارة فورد موستنج شيلبي GT500

فورد موستنج شيلبي GT500

تباع سيارة فورد موستنج شيلبي GT500  بسعر 142 ألف دولار.

2- سيارة ماكلارين 570S

سيارة ماكلارين 570S

يصل سعر سيارة ماكلارين 570S  الي 194 ألف دولار.

3- سيارة مرسيدس بنز G63 AMG

مرسيدس بنز G63 AMG

تتوافر سيارة مرسيدس بنز G63 AMG في الأسواق بسعر 180 ألف دولار.

4- سيارة بورشه 911 كابورليه

 بورشه 911 كابورليه

قيمة سيارة بورشه 911 الكابورليه تصل الي 130 ألف دولار.

5- سيارة فيراري F12tdf

فيراري F12tdf  

يبلغ سعر سيارة فيراري F12tdf  مليون و 300 ألف دولار أمريكي.

ميت بوليسيتش بوليسيتش كريستيان لاعب كرة قدم أمريكي بنسيلفانيا بالولايات المتحدة فورد موستانج شيلبي GT500 سيارة ماكلارين 570S سيارة مرسيدس بنز G63 AMG بورشه 911 كابورليه سيارة فيراري F12tdf

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