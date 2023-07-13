تعرف على أسطول سيارات بوليسيتش قبل انتقاله لـ ميلان.. صور

كريستيان ميت بوليسيتش " Christian Mate Pulisic" هو ‏لاعب كرة قدم أمريكي، ولد في 18 سبتمبر من عام 1998 في هرشي , بنسيلفانيا بالولايات المتحدة .



يلعب كريستيان بوليسيتش في فريق تشيلسي الإنجليزي في ومنتخب الولايات المتحدة لكرة القدم، ولكنه سينتقل الي ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية

يبلغ الأعب كريستيان بوليسيتش من العمر 24 عامًا، ويهتم بوليسيتش بالسيارات الحديثة والمتطورة، وبالتالي يمتلك عدة سيارات فارهة منها :



1- سيارة فورد موستنج شيلبي GT500

فورد موستنج شيلبي GT500

تباع سيارة فورد موستنج شيلبي GT500 بسعر 142 ألف دولار.

2- سيارة ماكلارين 570S

سيارة ماكلارين 570S

يصل سعر سيارة ماكلارين 570S الي 194 ألف دولار.

3- سيارة مرسيدس بنز G63 AMG

مرسيدس بنز G63 AMG

تتوافر سيارة مرسيدس بنز G63 AMG في الأسواق بسعر 180 ألف دولار.

4- سيارة بورشه 911 كابورليه

بورشه 911 كابورليه

قيمة سيارة بورشه 911 الكابورليه تصل الي 130 ألف دولار.

5- سيارة فيراري F12tdf

فيراري F12tdf

يبلغ سعر سيارة فيراري F12tdf مليون و 300 ألف دولار أمريكي.