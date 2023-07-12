بعد الزيادات المفاجئة .. سيارات تبدأ من 50 ألف جنيه | صور

انتقل المواطنون الآن الي سوق السيارات المستعمل ، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطرازات الجديدة موديل 2023 بالأسواق ، بالإضافة الي عدم توافرها لدي الوكلاء والموزعين، ويعود ذلك الي عدة أسباب أثرت علي صناعة السيارات عالميا منها عدم استقرار سعر الدولار .

كما يتميز سوق السيارات المستعملة بتوافر العديد من الطرازات التي يرغب في اقتنائها الكثيرون ومنهم الشباب وهي، سيارة فولكس فاجن جولف، شيري A15، هوندا سيفيك .



- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من السيارات المستعملة تباع بالسوق الحلي بأسعار تبدأ من 50 ألف جنيه :



1- فولكس فاجن جولف الهاتشباك

زودت سيارة فولكس فاجن جولف الهاتشباك بمحرك سعة 1800 سي سي، وتعرض للبيع باللون الأبيض، وتستخدم ناقل حركة مانيوال لنقل القوة الي العجلات، وتمكنت فولكس فاجن جولف الهاتشباك موديل 1996 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية.

فولكس فاجن جولف الهاتشباك موديل 1996

تباع سيارة فاجن جولف الهاتشباك موديل 1996 بسعر 165 ألف جنيه، بسوق السيارات المستعملة المصري ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

2- شيري A15 السيدان

تباع شيري A15 موديل 2007 باللون الأسود، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي، وتستخدم ناقل حركة مانيوال، وتمكنت شيري A15 السيدان من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، ولا يوجد بها دهانات خارجية أو داخلية إلا بعض الأجزاء تحتاج الي دهانات بالخارج ، وبها رخصة سارية لمدة 8 شهور .

شيري A15 السيدان موديل 2007

تتوافر سيارة شيري A15 السيدان موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- هوندا سيفيك السيدان

تمكنت سيارة هوندا سيفيك موديل 1991 من قطع مسافة تصل الي 179 ألف/كم، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1500 سي سي، وتعرض للبيع بسوق المستعمل باللون الأسود، وتستخدم سيفيك السيدان ناقل حركة أوتوماتيك، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هوندا سيفيك السيدان موديل 1991

سعر سيارة هوندا سيفيك السيدان موديل 1991 داخل سوق المستعمل المصري يصل الي 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة أجزاء السيارة ومحركها .

4- جيلي CK2 السيدان

تنتمي سيارة جيلي CK2 الي فئة السيارات السيدان صغيرة الحجم، وتمتلك محرك سعتة تصل الي 1600 سي سي، وتباع باللون الفضي، وتعمل سيارة جيلي CK2 موديل 2006 بناقل حركة مانيويال، فبريقه من الداخل، ويوجد بها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

جيلي CK2 موديل 2006 السيدان

يبلغ سعر سيارة جيلي CK2 موديل 2006 السيدان داخل سوق السيارات المصري للمستعمل 85 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة أجزاء السيارة المختلفة وأدائها .

5- سيتروين AX الهاتشباك

تستخدم سيارة سيتروين AX موديل 1996 الهاتشباك ناقل حركة مانيوال، وتباع باللون الفضي، وتستخدم محرك سعة 1500 سي سي، وتمكنت سيتروين AX الهاتشباك من قطع مسافة تصل الي 599 ألف/كم، وبها دهانات خارجية ورخصة سارية .

سيتروين AX موديل 1996 الهاتشباك

تتواجد سيارة سيتروين AX موديل 1996 الهاتشباك داخل سوق المستعمل المصري للسيارات بسعر 50 ألف جنيه، ويختلف سعرها حسب الحالة الفنية .