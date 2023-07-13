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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القمة 126.. كيف يواجه أوسوريو النادي الأهلي دفاعيا؟

نادي الزمالك
نادي الزمالك

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، نظيره، نادي الزمالك، بقيادة أوسوريو، اليوم الخميس، في مباراة القمة رقم 126، على ملعب استاد القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بلقب الدوري الممتاز؛ بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، فيما احتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المحلي.

ويعاني نادي الزمالك بقيادة الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو من الكوارث الدفاعية التي ظهرت فى المباريات الأخيرة والتي نتج عنها استقبال شباك الفارس الأبيض العديد من الأهداف محليا وقاريا. 

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كيف يواجه مدرب الزمالك الأهلي دفاعيا

بعد استعادة لاعبي المنتخب الأولمبي يدرس أوسوريو مدرب الزمالك عدم البدء في قمة النادي الأهلي رقم 126 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز بمحمد عبدالغني ومصطفي الزناري أساسيين في لقاء الأهلي واستبدالهما بالثنائي حسام عبد المجيد ومحمد طارق مع بجانب التونسي حمزة المثلوثي. 

ويجهز أوسوريو مدرب الزمالك حسام عبد المجيد للمشاركة في مركز الليبرو فى قمة النادي الأهلي رقم 126 ببطولة الدوري الممتاز في الثلاثي الخلفي وعلي يمينه التونسي حمزة المثلوثي في مواجهة مهارة وسرعات ثنائي النادي الأهلي أحمد عبد القادر وعلي يساره محمد طارق في مواجه انطلاقات الجنوب إفريقي بيرسي تاو. 

وشدد أوسوريو خلال جلسته مع اللاعبين موخرا على أنه في حالة فقدان لاعبي الزمالك للكرة لابد من الارتداد الدفاعي السريع لمواجهة سرعات لاعبي النادي الأهلي .

ووضع أوسوريو مدرب الزمالك فى الاعتبار التونسي علي معلول باعتباره أهم أوراق النادي الأهلي الرابحة وضرورة إيقاف انطلاقاته واستغلال ضعف الارتداد الدفاعي لنجم المارد الأحمر.

 

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