محافظ الغربية: توريد 98.7% قمحا من المستهدف توريده

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن توريد 98.7% من المستهدف توريده من القمح المحلي لمخازن وصوامع المحافظة، حيث تم اليوم استلام ١٠١ طن من القمح المحلي موزعة ما بين ٦٦,١٧٨ طن من البنك الزراعي ٣٥,٣٨٣ طن من شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده إلى ١٧٢ ألف ٢٠٩ طن من القمح المحلي بإجمالي نسبة ٩٨,٧٪ من المستهدف.

ووجه رحمي باستمرار تقديم الدعم لكافة المزارعين لاستلام محصول القمح داخل الجمعيات الزراعية ومواقع التخزين المنتشرة داخل مراكز المحافظة الثمانية، والبالغ عددها ٢٢ موقع تخزين.

وفي سياق متصل وجه المحافظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون.