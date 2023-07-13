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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يفتتح محطة للوقود بطنطا تضم جراج متعدد الطوابق|صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، محطة شيل أوت ٢ للوقود بمنطقة المحطة بحي أول طنطا، وذلك بحضور، اللواء ماهر يوسف مدير عام الشركة، العميد إبراهيم عبد العظيم مدير التشغيل، العميد خالد عبد الحميد مدير إدارة شيل أوت، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

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وتفقد الدكتور طارق رحمي واللواء مجدي أنور، أقسام المحطة، والتي تضم منطقة للتزويد بالوقود السائل من البنزين بأنواعه المختلفة، ماركت، محلات مركز خدمة للسيارات، بالإضافة إلى جراج متعدد الطوابق، كما استمع المحافظ إلى آراء المواطنين عقب افتتاح المحطة، والذين أعربوا عن سعادتهم لافتتاح الفرع الثاني لمحطات شيل أوت بطنطا.

وأشار المحافظ أن المحطة هي الثانية التي يتم افتتاحها بالمحافظة بعد محطة شيل أوت 1 بشارع البحر والتي حققت نقلة نوعية وحضارية بقلب مدينة طنطا حيث تقدم خدمات متعددة بجانب التزويد بالوقود وصيانة السيارات، من خلال منطقة المطاعم والكافيهات.

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وأضاف رحمي أن المحطة الجديدة ستساهم في تخفيض الكثافة المرورية بميدان المحطة، من خلال الجراج متعدد الطوابق، مشيرا إلى سعي المحافظة المستمر في البحث عن آليات الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة تماشيا مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، وتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة.

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ومن جانبه أوضح اللواء مجدي أنور أن المحطة هي المحطة رقم 111 من إجمالي عدد محطات شيل أوت على مستوى الجمهورية، وتأتي ضمن جهود وسعي الشركة بالتنسيق مع المحافظة للاستفادة من الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها، موجه الشكر لمحافظ الغربية على تعاونه المستمر من أجل تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة.

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