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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة طنطا تحصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية فى محو الأمية

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

حصدت جامعة طنطا  المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، وذلك طبقاً لتقرير الإنجاز الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار عن العام المالي 2022/2023، حيث استطاعت الجامعة محو أمية 56464 دراساً خلال عام واحد.

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أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تضع المشروع القومي لمحو الأمية محورا رئيسيا من محاور التطوير والانجاز بالخطة الاستراتيجية للجامعة  باعتباره مشروعاً وطنياً، موضحاً أن الجامعة تتخذ العديد من الإجراءات التي تساعد طلاب الجامعة في القضاء على الأمية، لتعزيز دور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للدولة و رؤية مصر 2030 م.

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أضاف الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة لا تدخر جهداً للقضاء على الأمية وخفض نسبة أمية الكبار في النطاق الجغرافي بالمحافظة، تحقيقاً لدور الجامعة الريادي في خدمة مجتمعها المحيط، مثمنا دور الطلاب ووعيهم بالمشروع القومى مشيدا بجهود منسق المشروع بالجامعة ووكلاء خدمة المجتمع والمنسقين بالكليات المستهدفة.

الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي الخطة الاستراتيجيه الجامعات المصرية الهيئة العامة لتعليم الكبار القضاء على الامية العام المالي 2022 2023 المشروع القومي لمحو الأمية

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