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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغربية.. ضبط أدوية محظور تداولها و5 آلاف عبوة بيطرية مجهولة بطنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية باستمرار الحملات التفتيشية التي تنفذها اللجان الرئيسية والفرعية لضبط الأسواق ومواجهة الفساد والمخالفين للقانون.

وفي هذا السياق نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات مكثفة شملت مراكز ومدن طنطا، المحلة، قطور والسنطة، وأسفرت عن ضبط أدوية محظور تداولها وعبوات أدوية بيطرية مجهولة المصدر إلى جانب ضبط بطاقات تموينية مدعمة بقصد الاستيلاء على أموال الدعم.

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وقال المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة إن اللجان المشكلة لمتابعة الأسواق ومنافذ البيع المختلفة وبالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية قامت بتفتيش أحد مخازن الأدوية البيطرية غير المرخصة بإحدى الأماكن النائية بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية بحي ثاني طنطا، حيث تم مداهمه المكان وأسفر التفتيش عن ضبط أدوية محظور تداولها دوليا متمثلة في دواء أوكسي تتراسيكيلين، أدوية تم إيقاف تسجيلها ومنع استخدامها مثل دواء كولستين، أدوية منتهية الصلاحية إلى جانب ضبط أدوية بيطرية مجهولة المصدر بإجمالي (5351) عبوة أدوية بيطرية وعلى الفور تم تشميع المكان من قبل حي ثان طنطا وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل تم ضبط عدد 710 بطاقة تموينية مدعمه بداخل أحد الدراجات البخارية ( توكتوك ) وذلك بقصد الاستيلاء على أموال الدعم المخصص لتلك البطاقات التموينية بمدينة المحلة الكبرى، كما تم ضبط عدد أربعة شكائر دقيق بلدي مدعم بداخل سيارة متعهد نقل دقيق بالزيادة عن حصص الدقيق المحملة علي السيارة بقصد الاستيلاء على أموال الدعم المقابلة لكميات الدقيق الزائدة، كما تم ضبط عدد اثنين ماكينة صرف خبز بلدي مدعم تخص مخابز بلدية تابعة لمركز المحلة الكبرى وذلك خارج المخابز الخاصة بهم، وقد تم تحرير محاضر جنح لتلك المخالفات والعرض على النيابة العامة وجاري تحرير محاضر إثبات حاله لبعض تلك المخالفات وتحصيل المبالغ المالية المستحقة عنها.

 

وخلال حملاتها بالسنطة قامت اللجنة بتحرير 2 محضر خبز غير مطابق للمواصفات القانونية كما تم تحرير محضر تجميع لـ 7 شيكارة لدى صاحب مخبز لإعادة بيعها في السوق السوداء والتربح بدون وجه حق إلى جانب تحرير محضر غلق لمستودع غاز لعمله في غير مواعيد العمل الرسمية.

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