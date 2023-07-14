إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن إيقاف ثلاثي نجوم النادي الأهلي في المباراة القادمة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب أحمد حسن: “غياب محمد هانى و ياسر ابراهيم و محمد عبد المنعم عن مباراة الاهلى القادمة بسبب الايقاف لتراكم الانذارات”.

يذكر أن فريق الأهلي حقق فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما امس الخميس، باستاد القاهرة الدولي في القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري.

رباعية الأهلي

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات وعلى معلول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.