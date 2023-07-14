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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

تعليم الغربية: لجان المدارس جاهزة لاستقبال امتحانات الدور الثاني 2023

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جاهزية مدارس الغربية لاستقبال امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023،  والتي ستبدأ غدا السبت، حيث يؤدي طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية لسنوات النقل امتحانات الدور الثاني بدءً من الخامس عشر من يوليو الحالي، وتستمر حتى الثلاثاء الثامن عشر من نفس الشهر، ويؤدي طلاب النقل للمرحلة الثانوية الامتحانات بدءً من الأحد السادس عشر من يوليو وتستمر حتى الثلاثاء الخامس والعشرين من نفس الشهر، فيما يؤدي طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية الامتحانات بدءً من السبت الثاني والعشرين من يوليو حتى السبت التاسع والعشرين من نفس الشهر.

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وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

و أكد وكيل الوزارة، على أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة تأمين المدارس والمبان التعليمية والكنترولات لتوفير الجو الأمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات، وحتى إعلان النتيجة وضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع.

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وأضاف أنه خلال اجتماعه الاسبوع الماضي، بمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية، شدد على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب المحمول (للطلاب – المعلمين) مع ضرورة إعلان الجدول في مكان ظاهر لجميع الطلاب، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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من ناحية أخرى، اطمأن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الى جاهزية اللجان التي سيؤدي بها الطلاب امتحانات الدور الثاني، موجها رؤساء المدن والأحياء بتقديم التعاون لمديرية التربيه والتعليم خلال سير الامتحانات، وإزالة كافة الإشغالات من محيط المدارس، والتوجيه بتأمين المدارس ومراكز توزيع الأسئلة من خلال مديرية أمن الغربية، والتأكد من استمرارية التيار الكهربي من خلال قطاع الكهرباء بالغربية خلال فترة سير الامتحانات، وموجها ايضا بضرورة توفير الانارة والتهوية الجيدة، والالتزام بضوابط الامتحانات، وتوفير الجو المناسب لأبنائنا وبناتنا خلال سير الامتحانات، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع.

التربية والتعليم والتعليم الإعدادية العامة الأسبوع الماضي الابتدائية والاعدادية ارة التربية والتعليم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدور الثاني للشهادة الإعدادية

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