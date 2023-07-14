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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

100 يوم صحة.. تقديم 458 ألف خدمة في المبادرات الرئاسية

صدى البلد

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تحقيق 458 ألفا و84 خدمة من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الخميس 13 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» أمس تضمنت 14 ألفا و794 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 36 ألفًا و74 زيارة.

 

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، أمس لـ2307 أطفال، فيما قدمت 48 ألفًا و888 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

 

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت أمس، 4 آلاف و87 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و542 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 1807 مواطنين ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 11 ألفا و384 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 18 ألفا و178 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، أمس بلغ 12 ألفا و319 مواطن.

عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 71 ألفا، و986 منتفعة

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 71 ألفا، و986 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 80 ألفا، و141 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، أمس، 147 ألفا و629 أطفال.

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت أمس، 2948 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف عبدالغفار أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 56 ألفا و800 مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

 

ودعا عبد الغفار جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

100 يوم صحة الصحة الخدمات الرئيس خدمات أطفال

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