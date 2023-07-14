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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحب الأبدي.. ديو جديد يجمع أصالة مع ماجد المهندس قريبا

أصالة نصري وماجد
أصالة نصري وماجد المهندس

تنتظر الفنانة أصالة نصري، طرح أغنية جديدة لها مع الفنان ماجد المهندس، بعنوان الحب الأبدي، خلال الفترة المقبلة تزامنا مع الموسم الصيفي الجاري. 

 

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام- بوستر أغنية الحب الأبدي لـ أصالة نصري وماجد المهندس، معلنة عن طرحها قريبا، ولم تكشف الموعد المحدد للطرح. 

أصالة نصري وماجد المهندس 

ويُنتظر أن يتم طرح أغنية الحب الأبدي لـ أصالة نصري وماجد المهندس، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى. 

 

أغاني أصالة نصري الجديدة 

في منتصف شهر مايو الماضي، طرحت الفنانة أصالة نصري، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “شبيه روحي”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي أولى أغاني ألبومها الجديد. 

أغنية “شبيه روحي”، من كلمات أنور المشيري، ألحان فايز السعيد، توزيع موسيقي زيد نديم. 

أصالة نصري - أغنية “شيخة الكون” 

في آخر يناير الماضي، طرحت الفنانة أصالة نصري أحدث أغانيها الجديدة التي تحمل اسم “شيخة الكون”، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”. 

 

أغنية “شيخة الكون” لـ أصالة نصري، من كلمات: علي الفضلي، ألحان: محمد أبودلة، توزيع موسيقي: حسام كامل. 

 

ألبوم ماجد المهندس بديت أطيب 

تصدَّرت أغاني ألبوم الفنان ماجد المهندس، تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بالمملكة العربية السعودية، بعد مرور أسبوع على طرحها. 

 

واحتلت أغنية بديت أطيب (الرئيسية) المرتبة الأولى في تريند يوتيوب بالسعودية، وفي المرتبة الثانية أغنية ودنا بالطيب. 

 

ويضم ألبوم ماجد المهندس، 9 أغان، وهي: (بديت أطيب، ودنا بالطيب، تمنيتك، الشتا يسأل، فرصة للتغيير، البارحة عندي، قوس الربابة، الله لا يقطعها عادة، يحن القلب). 

 

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