عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طولها 2.15 متر.. العثور على أنثى دولفين نافقة في مصيف بلطيم.. صور

أنثى الدولفين المعثور
أنثى الدولفين المعثور عليها

عثر مصطافون على أنثى دولفين نافقة، بشاطئ مصيف بلطيم، طولها 215 سم، ومساحة محيطها 70 سم، مصابة في منطقة البطن، وجرى إبلاغ الجهات المختصة بذلك.

الشهادة الإعدادية والنقل.. وكيل تعليم كفر الشيخ: استعدادات لعقد امتحانات الدور الثاني..غدا

حملة «100 يوم صحة» تقدم خدماتها بكنيسة مار مينا بكفر الشيخ.. صور

ومن جانبه، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته، باتخاذ الإجراءات اللازمة، بمعرفة الجهات المعنية في هذا الشأن.

تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم عبدالوهاب، من معهد علوم البحار، وعضوية 9 أعضاء من علوم البحار، ومن محمية البرلس الطبيعية، وممثلين لجهات متعددة.

من جانبها، قررت اللجنة نقل أنثى الدولفين إلى محطة بحوث الثروة المائية ببلطيم، تمهيداً لمعرفة سبب النفوق، وتحنيطها، وتعظيم الاستفادة منها وفقاً للإجراءات القانونية والعلمية المتبعة.

وكيل تعليم كفر الشيخ مصيف بلطيم معهد علوم البحار محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ تعظيم الاستفادة تحنيطها اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين البحار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

سد النهضة .. تفاؤل حذر يسود المشهد بعد عودة المفاوضات

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. من هو رجب بحه وما علاقته بالزمالك؟

غلوها 31 جنيه.. صدمة في أسعار السجائر بالأسواق.. والشعبة: التجار السبب

موضوعات متعلقة

حملة «100 يوم صحة» تقدم خدماتها بكنيسة مار مينا بكفر الشيخ.. صور

الشهادة الإعدادية والنقل.. وكيل تعليم كفر الشيخ: استعدادات لعقد امتحانات الدور الثاني..غدا

بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة .. إقبال كبير على شواطئ مصيف بلطيم

لمدة أسبوع.. غلق مزلقان الإنشاء والتعمير بـ كفر الشيخ جزئيا

"حياة كريمة"| جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية وإرشادية لقرية خليج قبلي

مبادرة «بطاقتك حقوقك» تصل مركز شباب منشأة عباس بكفر الشيخ

شباب الصافية بـ كفر الشيخ يحتفي بمحمود صابر نجم المنتخب الأوليمبي.. صور

وفاة المدير الفني السابق لنادي بيلا بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

لمدة عام.. استمرار حظر تصدير الأكسجين ولا يلغى إلا بموافقة الصحة

محافظ القاهرة يتابع سير منظومة حصر أملاك الدولة وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة

لامس أجزاء حساسة.. تفاصيل اعتداء كهربائي على فتاة 15 مايو في غياب الأم

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد إنبي في الدوري المصري والقناة الناقلة

تعرف على النادي الأقرب لضم أشرف بن شرقي

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 15 يوليو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر تستعرض رشاقتها على اليخت

علامات خطيرة تشير للإصابة بـ أمراض اللثة| لا تتجاهلها

بوصفات طبيعية.. خطوات سهلة لتحصلي على بشرة أفتح 

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

فيديو

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ