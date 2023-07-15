طولها 2.15 متر.. العثور على أنثى دولفين نافقة في مصيف بلطيم.. صور

عثر مصطافون على أنثى دولفين نافقة، بشاطئ مصيف بلطيم، طولها 215 سم، ومساحة محيطها 70 سم، مصابة في منطقة البطن، وجرى إبلاغ الجهات المختصة بذلك.

ومن جانبه، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته، باتخاذ الإجراءات اللازمة، بمعرفة الجهات المعنية في هذا الشأن.

تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم عبدالوهاب، من معهد علوم البحار، وعضوية 9 أعضاء من علوم البحار، ومن محمية البرلس الطبيعية، وممثلين لجهات متعددة.

من جانبها، قررت اللجنة نقل أنثى الدولفين إلى محطة بحوث الثروة المائية ببلطيم، تمهيداً لمعرفة سبب النفوق، وتحنيطها، وتعظيم الاستفادة منها وفقاً للإجراءات القانونية والعلمية المتبعة.