بسبب نجم ليفربول .. صدمة مدوية لـ طارق حامد في اتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب البرازيلي فابينيو تافاريس، نجم ليفربول الإنجليزي، من الانضمام إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية فإن نادي ليفربول الإنجليزي أعطى موافقة للاعب الوسط البرازيلي فابينيو للخضوع لفحص طبي بنادي الاتحاد بطل دوري روشن السعودي، تمهيدًا لانتقاله مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

بينما أشارت صحيفة “عكاظ" السعودية إلى خروج طارق حامد من حسابات البرتغالي نونو سانتو، مدرب اتحاد جدة، حال إتمام صفقة انتقال فابينيو، رغم تبقي موسم في عقد اللاعب المصري.

وأكدت أن إدارة العميد ستسعى لتسويق خدمات طارق حامد، مع بروز اهتمام من نادي بيراميدز المصري للتوقيع معه.

طارق حامد يتوج بالدوري السعودي مع الاتحاد

يُذكر أن طارق حامد قد توج ببطولة دوري روشن السعودي مع فريق اتحاد جدة الموسم الماضي.