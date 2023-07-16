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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هربا من ارتفاع الأسعار.. حلقة السمك مقصد المصطافين في رأس البر

حلقه السمك
حلقه السمك

مع بداية فصل الصيف، يقبل رواد مصيف رأس البر بمحافظة دمياط سواء من أبناء المحافظة أو من المحافظات الأخرى، على المصيف للاستمتاع بالإجازة ويفضلون تناول وجبات السمك من عزبة البرج.

بلد الصيد والصيادين مقصد المصطافين

يفضل الكثير من المصطافين التوجه إلى الجهة الأخرى المواجهة لرأس البر وهى مدينة عزبة البرج، لشراء الأنواع المختلفة من الأسماك والجمبري بأعلى جودة وأقل سعر من أسعار السوق .

عزبة البرج هى بلد الصيد والصياديين ولهذا نجدها وجهة رواد دمياط ومصيف رأس البر الذين يفضلون ركوب المعدية التى لا تتعدى أجرتها جنيه ونصف لشراء احتياجاتهم من الأسماك.

 مقصد كل دمياطى او زائر من محافظات مصر

"حلقة السمك بعزبة البرج" ملتقي لكل تجار السمك وعاشقي اكلات الاسماك المختلفة، حيث تجد بحلقة السمك كل مالذ وطاب من أنواع مختلفة من الأسماك لا تجدها إلا في حلقه السمك بعزبة البرج.

حلقة السمك تقام يوميا بعد أذان الفجر مباشرة وتستمر قرابة الثلاث ساعات، لأنه ومع طلوع الشمس ينتهي التجار في الحلقة من عرض بضاعتهم لنفادها بالكامل.

ومع بداية فصل الصيف يعانى المواطنون من ارتفاع سعر الأسماك، نظرا للإقبال الكبير على شراء الأسماك طوال فترة المصيف.

أنواع مختلفة من الأسماك بحلقة السمك

بمجرد أن تطأ قدامك عزبة البرج لا تستطيع منع نفسك من الذهاب لحلقة السمك وهى عبارة عن عدد من المحال وثلاجات متراصة بطول شط العزبة وفى الجزء المقابل لمرسي مراكب الصيد الضخمة، بها كل ما يخطر على البال من أنواع مختلفة للأسماك وبأسعار الجملة وطازجة، وهذا اهم ما يميز حلقة السمك بعزبة البرج.

زحام رأس البر أثر هلى الطلب على الاسماك

الريس حسام خليل، أشهر تجار الأسماك بدمياط ورئيس جمعية الصيادين، كشف عن السبب وراء ارتفاع أسعار الأسماك والإقبال علي حلقه السمك، حيث أكد أان مهنة الصيد يتوارثونها عن الأجداد والتجار الكبار أصحاب البلانصات والمراكب الكبيرة محدودين بالعزبة، موضحا أن ارتفاع السعر ناتج عن توقف الصيد أغلب الأوقات وزيادة الطلب على الأسماك خلال فصل الصيف.

وأشار الى أن حلقة السمك بعزبة البرج تبدأ في الخامسة فجرا يوميا وتنتهى مع شروق الشمس، موضحا أن أسعار البلطي السوبر تتراوح بين 70 إلى 80 جنيها للكيلو، والبورى يتراوح بين 100 و120 جنيه للكيلو، وبالنسبة للجمبري الوسط فسعره يصل إلى 220 جنيه للكيلو.

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