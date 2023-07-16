السودان .. بيان عاجل من البرهان بشأن وقف إطلاق النار

أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان عن استعداد حكومة الخرطوم وقف إطلاق النار مع مليشيات الدعم السريع، لكن بشرط إخلاء مساكن المواطنين والمرافق الحكومية من قبل المليشيات.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس السيادة الانتقالي في بيان له إن البرهان أكد للرئيس الكيني وليم روتو، هاتفيًا "استعداد الحكومة السودانية لوقف اطلاق النار متي ما تم اخلاء مساكن المواطنين ومراكز خدمات المياه والكهرباء والطاقة والمقرات الحكومية من قبل متمردي الدعم السريع".

وأضاف البيان أن البرهان أكد "سيادة السودان على أراضيه حيث لايمكن إدخال قوات شرق إفريقيا (إيساف) دون موافقة حكومة السودان. ونقل البرهان للرئيس الكيني أسباب تحفظ حكومة السودان على رئاسة كينيا للجنة الرباعية المكلفة من قبل الإيجاد لمعالجة الأزمة في السودان ورفضه لمخرجات القمة التي كانت قد عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مؤخرا".

وفي وقت سابق السبت، قالت مصادر بالحكومة السودانية لوكالة "رويترز" إن ممثلين عن الحكومة وصلوا إلى مدينة جدة السعودية لاستئناف المحادثات مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يدور بينها وبين الجيش السوداني قتال منذ ثلاثة أشهر.

ميدانيا، ذكرت وزارة الصحة السودانية اليوم السبت أن ما لا يقل عن أربعة مدنيين قُتلوا وأصيب أربعة آخرون في هجوم بطائرات مسيرة على مستشفى في مدينة أم درمان.

وجاء الهجوم وسط القتال الذي اندلع في منتصف أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع.

