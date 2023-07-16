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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكد سيادة السودان على أراضيه.. البرهان يرفض مخرجات قمة الإيجاد

البرهان
البرهان

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الكيني وليم روتو.  

ونقل البرهان للرئيس الكيني، خلال الاتصال الهاتفي، أسباب تحفظ حكومة السودان على رئاسة كينيا للجنة الرباعية المكلفة من قبل الإيجاد لمعالجة الأزمة في السودان ورفضه لمخرجات القمة التي كانت قد عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مؤخرا.

وأكد سيادة السودان على أراضيه، حيث لا يمكن إدخال قوات شرق إفريقيا -إيساف- دون موافقة حكومة السودان.

وفي وقت سابق، قالت سفارة السودان في موسكو، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن يحضر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، القمة الروسية - الإفريقية المقرر انعقادها نهاية هذا الشهر كرئيس للوفد. 

وأضافت البعثة الدبلوماسية السودانية، وفق وكالة "تاس"، اليوم السبت: "نؤكد أن العمل جارٍ للتحضير لزيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان؛ في إطار القمة الروسية - الإفريقية".

وأوضحت أن التفاعل مع موسكو سيستمر "على الرغم من أي أحداث"، فالاتحاد الروسي هو شريكنا الاستراتيجي، ولا يمكن لأي أحداث أن تضرَّ بعلاقاتنا مع روسيا".

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