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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كل ذكرياتك برسائلك ضاعت في هذا التطبيق الشهير.. إليك طريقة إرجاعها

كل ذكرياتك برسايلك
كل ذكرياتك برسايلك ضاعت في هذا التطبيق الشهير..إليك طريقة إر

إذا كنت تحتفظ بذكريات جميلة للمحادثات مع أصدقائك على Reddit، فقد ترغب في التحقق من أرشيفاتك. ولسوء الحظ أكد Reddit  بأنه يقوم بإزالة جميع المحادثات والرسائل من قبل عام 2023. 

وكما شرح الموقع الاجتماعي في يونيو، فإنه يتحول إلى هيكلية جديدة للدردشة ويعتقد أن سحب الرسائل القديمة سيمكن من "انتقال سلس وسريع" إلى الهيكلية الجديدة. 

ودخل هذا التغيير حيز التنفيذ في 30 يونيو، ولكن العديد من المستخدمين لم يلاحظوا ذلك إلا بعد عدة أيام.

طريقة استرجاع الرسائل القديمة في Reddit

هناك طريقة لاستعادة بعض تلك الرسائل، حسبما يقول Mashable ، يمكنك طلب بيانات حسابك من Reddit عبر نموذج عبر الإنترنت، وقد تتضمن الأرشيف محادثات من قبل عام 2023.

وفي وقت لاحق، قال Reddit إنه سيقوم تدريجيا بإلغاء نظام العملات الحالي المستخدم للاعتراف بالمساهمين المميزين، فلن يعد بإمكانك شراء عملات جديدة، وستختفي جميع الجوائز والعملات بعد 12 سبتمبر.

ويقول Reddit: إن النهج الحالي يؤدي إلى "تشويش"، ويوفر محتوى لا يعتقد بعض الناس أنه ذو قيمة، وبينما سيكون هناك نظام بديل؛ يتوقع أن يكون أكثر بساطة.

Reddit محادثات دردشه الرسائل القديمة استرجاع الرسائل القديمة Mashable

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