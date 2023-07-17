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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مهرجان العلمين وسيلة لإبراز النهضة العمرانية المصرية

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قالت دانا مدحت، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، إنّ مدينة العلمين الجديدة تتمتع بموقع متميز يطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط وتمتاز بطقس جيد للغاية على مدار العام.

وأشارت مراسلة إكسترا نيوز، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم باسم طبانة عبر فضائية «إكسترا نيوز  ، إلى أن العلمين الجديدة وجهة سياحية جديدة على مستوى العالم، وأصبحت رمزا لقدرة المصريين على التغيير دائما للأفضل، مضيفة: «تبرز الأهمية الاقتصادية لمدينة العلمين الجديدة وفكرتها في مسألة الربط بين برج العرب ومرسى مطروح وسيدي براني ويأتي ذلك تيسيرا لنقل السكان والعمالة».

وأضافت: «نشهد اليوم خامس أيام انطلاق مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى لعام 2023، والذي يعد الحدث الأكبر في الشرق الأوسط، ويرى العديد من الخبراء والمختصين أن هذا المهرجان سيكون خطوة إيجابية وجديدة للترويج السياحة المصرية فضلا عن تعزيز مكانة مصر بين الوجهات السياحية العالمية».

وتابعت أن مهرجان العلمين الجديدة يُعرّف دول العالم بما قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي من ثورة عمرانية هائلة، مشيرة إلى أن أهداف المهرجان تتفق مع فكرة الدولة المصرية ورؤيتها وخططها فيما يتعلق بتنمية الوجهة الساحلية الشمالية في مصر لجعل مدينة العلمين الجديدة مقصدا سياحيا عالميا كونها تمتلك كل المقومات والعوامل التي تؤهلها لذلك.

مدينة العلمين العلمين الجديدة

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