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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ليست أسماك القرش فقط.. دلافين تهاجم سباحين حتى الموت

دلافين
دلافين

يبدو أن الكائنات البحرية بدأت تثور على البشر، حيث أفادت التقارير بأن أربعة سباحين تعرضوا لهجمات دلافين على شاطئ بوسط اليابان مما أسفر عن إصابتهم بجروح وكسور، رغم أن الدلافين شائع عنها عدم مهاجمة البشر.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، وقعت هذه الحوادث على شاطئ سويشوهاما في بلدة ميهاما بمحافظة فوكوي اليابانية، حيث تعرض رجل في الستينيات من عمره لكسور في الضلوع وتعرض لعض في يديه بعد صدمه من قبل دولفين على بعد أمتار قليلة من الشاطئ في الصباح الباكر من يوم الأحد. 

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كما تعرض رجل آخر في الأربعينيات لعضات في ذراعه في حادث منفصل على الشاطئ الشعبي في نفس الصباح، بينما تم الإبلاغ عن إصابة شخصين آخرين في وقت لاحق من اليوم.

دلافين تهاجم البشر

ووفقًا للشرطة المحلية، فقد سجلت فوكوي حتى الآن ست هجمات من هذا النوع هذا العام، مما دفع إلى وضع علامات تحذيرية تطلب من السباحين تجنب الاقتراب أو لمس الثدييات.

تعتبر هذه الهجمات نادرة في اليابان، حيث تشكل الدلافين جزءًا من الثقافة البحرية الشعبية ويتم الترويج للسباحة معها، ولكن يجب الحرص عند التعامل مع هذه الثدييات الذكية والقوية في بيئتها الطبيعية.

على الرغم من أن الدلافين ليست عدوانية غالبًا مع البشر، إلا أنه تم الإبلاغ عن هجمات غير مسبوقة من قِبَلها على السباحين، ويعتقد العلماء أن الدلافين تجد السباحة بجوار البشر مرهقة، مما يؤثر على سلوكها الطبيعي.

حوادث سابقة لهجوم الدلافين على البشر

هذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها الدلافين البشر، في أيرلندا، تعرضت امرأتان لهجوم من نفس الدلفين في غضون عشرة أيام خلال عام 2013، حيث تعرضت إحداهما لكسر في ضلعها.

وفي حادث منفصل بعد عام واحد، تم إنقاذ خمسة سباحين قبالة الساحل الأيرلندي عندما حاصرهم دولفين بشكل عدواني.

بالإضافة إلى العداء تجاه البشر، يعرف أن الدلافين تتصرف بعنف شديد تجاه الكائنات البحرية الأخرى في بعض الأحيان، وفي كورنوال جنوب غرب إنجلترا، تم رصد دلفين وهو يتحرك بشكل عدواني ويقلب خنزير البحر في الهواء خلال هجوم عنيف.

دلافين تهاجم البشر حادث هجوم سمكة قرش اليابان

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