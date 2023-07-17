تعليم الوادي الجديد: انطلاق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2022

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الاثنين، انطلاق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2022 لطلاب صفوف النقل بالمراحل المختلفة.

وقال إن امتحانات الدور الثانى مستمرة حتى 26 يوليو الجارى، بينما ستنطلق امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية العام واللغات يوم 25 يوليو الجارى وتنتهى 2 أغسطس المقبل.

وأشار إلى انتظام طلاب الدور الثانى بلجان الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية وسط توفير كافة سبل الراحة والخدمات للطلاب والمراقبين والمتابعة المستمرة لسير الإمتحانات من جانب غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية والتواصل المستمر مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس