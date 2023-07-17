صحة الوادي الجديد: توقيع الكشف الطبي على 16 ألفا و797 حالة ضمن مبادرة 100 يوم صحة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن الانتهاء من توقيع الكشف الطبي على 16 ألفا و797 مواطنا على مستوى مراكز وقرى المحافظة بمبادرات صحة المرأة، والاعتلال الكلوي والكشف عن الأمراض المزمنة والمسح السمعي وفحص المقبلين على الزواج، ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها للمواطنين، التي تهدف إلى التوسع في تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال مدة زمنية مدتها "100 يوم".



وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له إن مُبادرة " 100 يوم صحة"، تواصل تقديم خدماتها الطبية، من خلال الفرق الطبية والعيادات المتنقلة بمراكز محافظة الوادي الجديد، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

واكد أن المبادرة تُقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة وزيادة الوزن، وأمراض الكلي، ودعم صحة المرأة وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، وكذلك مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وإجراء فحوص وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، وفحص كبار السن، وفحص الأطفال المبتسرين، إلى جانب فحوص أمراض سوء التغذية.



وأضاف محروس أنَّ خدمات المبادرة يتم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين.

وأشار إلى أن مبادرة "100 يوم صحة" انطلقت تحت شعار "أنزل وأكشف واطمئن من كل مكان في مصر"، لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.





وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن قوافل المبادرة متواجدة في الأماكن الحيوية، والوحدات الصحية، والعيادات والقوافل المتنقلة، وتشمل تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان، علاوة على خدمات دعم صحة المرأة من التوعية بالفحص الذاتي للثدي، مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة.