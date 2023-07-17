عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عشان النت ميخلصش بسرعة..أفضل الطرق البسيطة لحماية شبكة الواي فاي من الاختراق

عشان النت ميخلصش
عشان النت ميخلصش بسرعة..أفضل الطرق البسيطة لحماية شبكة الواي

تحفظ شبكة الواي فاي من الاختراق هو أمر ضروري جدًا في هذا العصر الحديث الذي يعتمد بشكل كبير على تقنيات الإنترنت والتواصل الإلكتروني. فمع وجود العديد من الأجهزة المتصلة بالإنترنت، يمكن لأي شخص يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة الدخول إلى شبكتك الخاصة والوصول إلى المعلومات الحساسة، وبعض الأحيان استخدام شبكتك لأغراض ضارة.

 

لحماية شبكتك من الاختراق، يجب اتباع بعض الإجراءات الأساسية وتطبيق بعض التدابير الأمنية. وفيما يلي بعض النصائح الهامة لتحفظ شبكة الواي فاي من الاختراق:

1. تغيير اسم الشبكة وكلمة المرور الافتراضية: عندما تقوم بإعداد شبكة الواي فاي، يوفر جهاز التوجيه اسم شبكة وكلمة مرور افتراضية للدخول إلى الإعدادات. يجب تغيير هذه المعلومات بمعلومات جديدة وقوية.

 

2. استخدام تشفير WPA2: يوفر تشفير WPA2 حماية أفضل لشبكتك، ويجب عدم استخدام أي نوع آخر من التشفير، مثل WEP الذي يمكن اختراقه بسهولة.

 

3. تحديث برامج التشغيل والبرامج الثابتة: يجب تحديث برامج التشغيل والبرامج الثابتة الخاصة بجهاز التوجيه الخاص بك بشكل منتظم، حيث تقوم الشركة المصنعة بإصلاح الثغرات الأمنية والاختراقات المعروفة.

 

4. إخفاء اسم الشبكة: يمكن إخفاء اسم شبكة الواي فاي، ويشار إلى هذا الإجراء بـ "إخفاء SSID". وبهذا الإجراء، لا يمكن لأي شخص يبحث عن شبكات الواي فاي في نطاق المنطقة الخاصة بك رؤية اسم شبكتك.

 

5. استخدام جدار حماية: يوفر جدار الحماية حماية إضافية لشبكتك من الهجمات الخبيثة، ويمنع المتسللين من الوصول إلى جهاز التوجيه الخاص بك.

 

6. إضافة ترخيص MAC: يمكن إضافة ترخيص MAC إلى جهاز التوجيه الخاص بك، وهو عبارة عن قائمة بأجهزة الكمبيوتر المسموح لها بالوصول إلى شبكتك. وعندما يحاول أي جهاز آخر الاتصال بالشبكة، يتم رفض الوصول إليها.

 

7. تفعيل خيار الاتصال الآمن (HTTPS): يوفر خيار الاتصال الآمن (HTTPS) حماية إضافية لشبكتك من الهجمات الخبيثة، ويشفر المعلومات التي تتم عبر الشبكة.

 

8. تفعيل إعدادات الأمان المتقدمة: يمكن تفعيل إعدادات الأمان المتقدمة في جهاز التوجيه الخاص بك، مثل إعدادات الحماية من الهجمات الموزعة (DDoS) والحماية من الهجمات الخبيثة.

 

9. تقليل نطاق الإرسال: يمكن تقليل نطاق الإرسال لشبكة الواي فاي الخاصة بك، وبالتالي يمكن تقليل احتمالية الوصول إلى شبكتك من قبل المتسللين.

 

10. استخدام برامج مكافحة الفيروسات: يوفر استخدام برامج مكافحة الفيروسات حماية إضافية لجهاز الكمبيوتر الخاص بك من الفيروسات والبرامج الخبيثة، وبالتالي يمكن الحد من احتمالية اختراق شبكتك.

 

في النهاية، يجب أن تتخذ إجراءات الأمان اللازمة لحماية شبكة الواي فاي الخاصة بك من الاختراق. ويمكن أن تكون هذه الإجراءات بسيطة وسهلة الاستخدام، ولكنها قد تحمي شبكتك من الوصول غير المصرح به والاختراقات الخبيثة. ومن المهم الاستمرار في تحديث برامج التشغيل والبرامج الثابتة وتطبيق إجراءات الأمان اللازمة لحماية شبكتك من الاختراق.

الواي فاي HTTPS جدار الحماية SSID WEP WPA2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

الأهلي يضم صفقة جديدة.. تفاصيل

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

موضوعات متعلقة

كل ذكرياتك برسائلك ضاعت في هذا التطبيق الشهير.. إليك طريقة إرجاعها

ينافس سامسونج.. اشتري أحدث موبايل Redmi بسعر 2000 جنيه فقط

ساعة سمارت شاومي الجديدة..توأم Apple Watch وبسعر أرخص بكثير

الحق اشتريه.. خصم 62% على وحش سامسونج Galaxy S20

إيلون ماسك يحارب الأزمة السكانية بإنجاب 9 أطفال ..هل تفكر في ذلك؟

امسح هذه التطبيقات فورا من موبايلك.. تتجسس عليك وتنقل كل شيء عنك

إزاي تحول بيتك العادي لـ «سمارت هوم» بأقل تكلفة

أقوى هبوط في سعر أسطورة موبايلات سامسونج S23 Ultra

ترشيحاتنا

الموضوع أكبر من الخيانة| زوجة حسن شاكوش تبكي على الهواء

غادر قلعة الزمالك| الأهلي يستعيد درع الدوري.. ويطلب السعة الكاملة لاستاد مباراة الحرس

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

ارتفاع مستمر.. الأرصاد تقدم تحذيرات عاجلة للمواطنين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

أحمد موسى يعلن عن موعد إذاعة حلقة خاصة من "سيوة".. فيديو

بسمة وهبة تدافع عن مشاري راشد: الانتقادات الموجهة ضده صدمتني.. "فيديو"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

هيبقى موضة ؟ .. شنب عمرو دياب يثير ضجة | صور

طريقة عمل مكرونة بشاميل بالقشطة.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

4 أعوام على وفاته.. خطيبة هيثم أحمد زكي تدخل عالم الفن.. فيديوجراف

القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

انخفاض جديد في الذهب .. وسعر عيار 21 الآن مفاجأة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ