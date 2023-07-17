عشان النت ميخلصش بسرعة..أفضل الطرق البسيطة لحماية شبكة الواي فاي من الاختراق

تحفظ شبكة الواي فاي من الاختراق هو أمر ضروري جدًا في هذا العصر الحديث الذي يعتمد بشكل كبير على تقنيات الإنترنت والتواصل الإلكتروني. فمع وجود العديد من الأجهزة المتصلة بالإنترنت، يمكن لأي شخص يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة الدخول إلى شبكتك الخاصة والوصول إلى المعلومات الحساسة، وبعض الأحيان استخدام شبكتك لأغراض ضارة.

لحماية شبكتك من الاختراق، يجب اتباع بعض الإجراءات الأساسية وتطبيق بعض التدابير الأمنية. وفيما يلي بعض النصائح الهامة لتحفظ شبكة الواي فاي من الاختراق:

1. تغيير اسم الشبكة وكلمة المرور الافتراضية: عندما تقوم بإعداد شبكة الواي فاي، يوفر جهاز التوجيه اسم شبكة وكلمة مرور افتراضية للدخول إلى الإعدادات. يجب تغيير هذه المعلومات بمعلومات جديدة وقوية.

2. استخدام تشفير WPA2: يوفر تشفير WPA2 حماية أفضل لشبكتك، ويجب عدم استخدام أي نوع آخر من التشفير، مثل WEP الذي يمكن اختراقه بسهولة.

3. تحديث برامج التشغيل والبرامج الثابتة: يجب تحديث برامج التشغيل والبرامج الثابتة الخاصة بجهاز التوجيه الخاص بك بشكل منتظم، حيث تقوم الشركة المصنعة بإصلاح الثغرات الأمنية والاختراقات المعروفة.

4. إخفاء اسم الشبكة: يمكن إخفاء اسم شبكة الواي فاي، ويشار إلى هذا الإجراء بـ "إخفاء SSID". وبهذا الإجراء، لا يمكن لأي شخص يبحث عن شبكات الواي فاي في نطاق المنطقة الخاصة بك رؤية اسم شبكتك.

5. استخدام جدار حماية: يوفر جدار الحماية حماية إضافية لشبكتك من الهجمات الخبيثة، ويمنع المتسللين من الوصول إلى جهاز التوجيه الخاص بك.

6. إضافة ترخيص MAC: يمكن إضافة ترخيص MAC إلى جهاز التوجيه الخاص بك، وهو عبارة عن قائمة بأجهزة الكمبيوتر المسموح لها بالوصول إلى شبكتك. وعندما يحاول أي جهاز آخر الاتصال بالشبكة، يتم رفض الوصول إليها.

7. تفعيل خيار الاتصال الآمن (HTTPS): يوفر خيار الاتصال الآمن (HTTPS) حماية إضافية لشبكتك من الهجمات الخبيثة، ويشفر المعلومات التي تتم عبر الشبكة.

8. تفعيل إعدادات الأمان المتقدمة: يمكن تفعيل إعدادات الأمان المتقدمة في جهاز التوجيه الخاص بك، مثل إعدادات الحماية من الهجمات الموزعة (DDoS) والحماية من الهجمات الخبيثة.

9. تقليل نطاق الإرسال: يمكن تقليل نطاق الإرسال لشبكة الواي فاي الخاصة بك، وبالتالي يمكن تقليل احتمالية الوصول إلى شبكتك من قبل المتسللين.

10. استخدام برامج مكافحة الفيروسات: يوفر استخدام برامج مكافحة الفيروسات حماية إضافية لجهاز الكمبيوتر الخاص بك من الفيروسات والبرامج الخبيثة، وبالتالي يمكن الحد من احتمالية اختراق شبكتك.

في النهاية، يجب أن تتخذ إجراءات الأمان اللازمة لحماية شبكة الواي فاي الخاصة بك من الاختراق. ويمكن أن تكون هذه الإجراءات بسيطة وسهلة الاستخدام، ولكنها قد تحمي شبكتك من الوصول غير المصرح به والاختراقات الخبيثة. ومن المهم الاستمرار في تحديث برامج التشغيل والبرامج الثابتة وتطبيق إجراءات الأمان اللازمة لحماية شبكتك من الاختراق.