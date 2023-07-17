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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون ..

قبل صرف الزيادات الجديدة| للموظفين..خصم نصف الراتب لمدة 6 أشهر في هذه الحالة

مرتبات
مرتبات

أيام قليلة تفصلنا عن صرف مرتبات موظفى العاملين بالدولة، حيث أنه سيتم صرف مرتبات شهر يوليو 2023 بالزيادات الجديدة المرتقب منحها للموظفين بسبب حركة الترقيات الجديدة.

و في وقت سابق كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أعلن عن تخصيص مليار جنيه بالعام المالى الجديد، لصالح جميع الموظفين الذين يستحقون الترقية للترقيات الجديدة في 2023، وبصرف هذه الحزمة النقدية ستكون هي المرة الثالثة لزيادة مرتبات الموظفين في عام 2023 وذلك بعد إعلان الحكومة إجراء حركة ترقيات يوليو 2023.

 

حالة تسمح بخصم نصف الراتب 

 

ومن جانب أخر وضع قانون الخدمة المدنية، ضوابط عمل موظفى الدولة ، سواء ترقيات وإجازات وغيرها، كما لم يغفل إيضاح الحالات التي يتم فيها توقيع الخصم من راتب الموظف .. والتي نستعرض أبرزها في السطور التالية.

ونصت المادة (27) علي أن يُعرض أمر الموظف الذى يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته لمدة سنة.

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وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم (٥٠%) من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة إنهاء خدمته لعدم الصلاحية للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية،وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.

 

قيمة المرتبات بعد الزيادة الجديدة

 

وتصبح قيمة المرتبات بعد الزيادة الجديدة في حالة حصول على ترقية يوليو 2023 وفقًا للآتى:

الدرجة العالية : 8500 جنيه 

المدير العام : 7000 جنيه 

الدرجة الأولى : 6500 جنيه 

الدرجة الثانية : 5500 جنيه 

الدرجة الثالثة : 5000 جنيه 

الدرجة الرابعة : 4500 جنيه 

الدرجة الخامسة : 4000 جنيه 

الدرجة السادسة : 3500 جنيه 

حملة الماجستير : 6000 جنيه 

حملة الدكتوراه : 7000 جنيه

 

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